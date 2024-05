Una tema de Shakira será la canción oficial de la Copa América, ¿de cuál se trata?

Uno de los últimos temas que sacó Shakira, fue elegido como canción oficial para la Copa América de fútbol que se disputará del 20 de junio al 14 de julio en Estados Unidos con 16 selecciones de la Conmebol y la Concacaf, torneo en el que la selección argentina de Lionel Scaloni defenderá la corona obtenida en la pasada edición.

El tema en cuestión es «Puntería» , la cantante se expresó al conocer la noticia y dijo: “Es el evento de fútbol más importante del año porque sabemos que esta canción va a ser el sonido del verano para los fanáticos de todo el mundo. Es el poder de nuestra cultura y de nuestra música”.

Es la tercera vez que Shakira pone música con una canción oficial a un gran certamen de fútbol. En 2010 el Waka waka fue la canción del Mundial de Sudáfrica y el La la del Mundial de Brasil 2014.

La canción que sonará en la Copa América 2024 de la cantautora colombiana es en colaboración con la artista estadounidense Cardi B. Puntería es parte del álbum Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira, en el cual también tiene una canción con el artista argentino Bizarrap.

Shakira reaccionó al elogio de Tom Cruise

En las últimas horas, en el marco del Met Gala, la colombiana fue entrevistada justamente por Jessica Rodríguez quien le recordó su charla con Tom Cruise.

“Hace unos meses entrevisté a Tom Cruise y le dije: ‘las caderas de Shakira no mienten’, y él me dijo: ‘No, no mienten’”, le comentó la periodista a la cantante. “Tiene razón, son las caderas más honestas que hay”, sentenció la artista.