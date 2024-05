Open AI, la empresa detrás de ChatGPT, lanzó hace algunos días una nueva actualización de su inteligencia artificial, conocida como GPT-4o. Su asombrosa capacidad para mantener un diálogo fluido a través de un/a asistente de voz, asombró a varios —incluido a los propios responsables de la firma—.

En ese contexto, el programador Matías Vallejos mostró una prueba que hizo en GPT-4o, la versión plus del chatbot. El video fue compartido a través de su cuenta de X @mativallejosdev y se volvió viral por la llamativa forma de responder de la inteligencia artificial.

GPT-4o admite diferentes modalidades de forma nativa, es decir, comprende y genera una combinación de entradas de texto, audio e imagen, con un tiempo de respuesta acelerado.

Vallejos aprovechó esa capacidad para hacerle primero una pregunta en inglés (si pueden conversar en español) a lo que la herramienta accede con un “claro, Matías”. Posteriormente le pidió hablar como “argentino” y el chatbot le dijo: “Por supuesto, ¿qué onda? Che”.

Tras ello, la consulta sobre si puede hablar con la tonada de Córdoba capital, a lo que la IA accede con un: “Claro, culiau”.

No conforme, Vallejos le consulto a ChatGPT qué otras cosas era capaz de responder con ese tonada. Ante ello, la IA agregó: “Mirá, con la tonada cordobesa, todo suena más divertido, viste. Por ejemplo, podríamos decir, qué lindo día pa tomar unos mates en el patio, culiau”.

El video, que terminó con risas, se viralizó y generó decenas de comentarios por parte de los usuarios de la red social de Elon Musk.

“Que culiao el chat-gpt”, puso un usuario. “Necesito una novia virtual, gpt act as novia cordobesa que me quiera y no me rompa el corazón ¿donde me suscribo?”, le escribió otro usuario. “¿Y e ia?”. “Y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más…”, agregó otra cuenta en X.