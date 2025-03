Yanina Latorre, filosa contra Morena Rial: «No te quiere nadie»

Yanina Latorre contestó a la provocación que Morena Rial hizo en sus redes sociales tras los comentarios de la conductora criticando a su padre. En su cuenta de Instagram, la hija de Jorge Rial la tildó de “abuela demente”.

Yanina Latorre apuntó contra More Rial

En el marco de un segmento de su nuevo programa Sálvese quién pueda, la conductora realizo un fuerte descargo en contra de la influencer, recordando aquella vez que fue invitada a LAM y ocurrió un robo.

«Yo no robo, vos viniste a LAM y te quedaste con las carteras de Estefi Berardi y La Enana Feudale. El apellido Latorre lo amo. Vos tenés el de Rial y no te sirvió para una v…. porque tu papá ha sido groso y es un gran periodista», comenzó.

«Vos dijiste que no estás par atender una caja de un supermercado y preferiste salir a afanar. Yo soy panelista, conductora de mi programa, pero no afano y no necesito que mi marido me vaya a sacar a la cárcel», disparó mencionando su reciente problema con la Justicia.

La conductora no paró allí y se comparó con la joven por tener familiares que les facilitaron el ingreso a los medios, pero destacando que ella no “sirve” para los medios y que su padre ‘no la soporta’: «¿Me dan laburo por ser la mujer de Latorre? Seguro. Vos sos la hija de Rial. No te quiere nadie, a donde vas afanás, y tuviste que pedirle a tu papá, que tampoco te soporta, que te saque de la cárcel con Burlando«.