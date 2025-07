Luego de que la China Suárez diera a entender que Benjamín Vicuña es una persona adicta a las drogas, Yanina Latorre contó cuál sería la verdadera adicción del actor chileno. Conocé acá qué dijo la conductora y todos los detalles.

Yanina Latorre reveló cuál sería la adicción de Benjamín Vicuña: ¿Qué dijo?

Este jueves, Yanina Latorre reveló cómo se encuentra Benjamín Vicuña tras el duro comunicado de la China Suárez en su contra. La conductora contó que el actor chileno «está muy deprimido«. Además, agregó que Vicuña tuvo que tomar una dura decisión: «Tenía una conferencia de prensa por el estreno de una película y pidió que la pospongan«.

Luego, la mediática habló sobre la supuesta adicción de Vicuña. Vale recordar que la China Suárez detalló en el comunicado que él «se la pasa encerrado en el baño con sus adicciones«. Majo Martino, panelista del programa, aclaró el tema: «Lo de las adicciones de Vicuña es mentira«. Luego, indicó que descarta estas versiones: «No puedo dar detalle, pero no es adicción a las drogas«.

Sin filtros, Yanina le respondió a su compañera y dijo: «En Chile hablan de la adicción sexual«. Luego, siguió dando su opinión: «Pero no creo que vaya al baño a cog… en un evento y vuelva» señaló, y las panelistas rápidamente respondieron: «Sí, eso sí puede ser«.

Benjamín Vicuña habló tras las acusaciones de la China Suárez

Luego del duro comunicado de Eugenia «la China» Suárez, donde atacó a Benjamín Vicuña, el actor chileno rompió el silencio y dio su parecer de la situación.

Vicuña charló con el cronista de «Puro Show» y pidió que ya no se hable del tema: «Ojalá podamos desactivar esto«. Con una clara preocupación en su cara, dijo: «No me puedo hacer cargo, la verdad que es muy triste», refiriéndose a las acusaciones de su expareja.

Además, el chileno expresó sus emociones tras este escándalo: «En estas situaciones todo se pone raro. Es muy difícil«. Para cerrar, Vicuña aclaró que «es una situación que no quiero«, pero cree que esto se va a solucionar: «Con el tiempo las cosas se van a acomodar«.