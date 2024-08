Yeyo de Gregorio fue excluido del Cris Morena Day y expresó su enojo: «Ninguno se acordó de mí, estoy triste»

El pasado miércoles el canal de streaming Olga organizó un gran homenaje a la productora de novelas juveniles, Cris Morena, en el Teatro Gran Rex. El evento tuvo más de 300.000 espectadores y contó con increíbles presentaciones de clásicos como «Nena», «Un cuento», «Corazón con agujeritos» entre otros. Muchos de los actores que protagonizaron éxitos como «Casi Ángeles», «Chiquititas» y «Rincón de luz» se hicieron presentes en el «Cris Morena Day», sin embargo, algunas ausencias sorprendieron a los fanáticos.

Qué dijo Yeyo de Gregorio sobre su ausencia en el Cris Morena Day

Luego de ser consultado por sus fanáticos en las redes sociales, el actor Yeyo de Gregorio, quién actuó en cuatro grandes éxitos de Cris Morena, aclaró que no sería parte del evento.

«Lamentablemente no voy a estar, no fui convocado por nadie, me hubiese gustado, después de trabajar casi 11 años en todos éxitos de Cris. Será la próxima. No estoy enojado igual, un poco dolido, pero siempre bancando las cositas de Cris desde donde me toque. Hoy lo voy a estar mirando cual fan como muchos de ustedes» escribió en Instagram el exparticipante del Bailando.

Muchos especularon que la ausencia de Yeyo tenía que ver con que está peleado con Nicolás Vázquez y «Cachete» Sierra, quienes compartieron elenco con él en Casi Ángeles. Sin embargo, esto fue desmentido por Guido Záffora, quien aseguró que De Gregorio le confirmó que estaban reconciliados.

«La verdad que no me puedo hacer el boludo porque estoy hace una hora leyendo los mensajes que me mandan. La verdad se los super agradezco, hace mucho tiempo no recibía tantos mensajes lindos, yo me quedo con eso, eso para mi es lo mas importante, la gente» dijo el streamer en sus historias de Instagram.

“Estoy triste porque lo mío no fueron dos años o un proyecto. Fue toda una carrera, 10 años de éxitos, gracias a Dios. Más de 550 Gran Rex, 12 Luna Parks, 3 estadios de Vélez, giras por todo el mundo” contó Yeyo. “Fue mucho, y muchos personajes los que la gente me destaca, como Tomás de Floricienta, Lleca de Casi Ángeles, Mateo de Rincón de Luz…” continuó.

“Me puso triste de que ninguno de los compañeros con los que compartí toda la carrera ni me nombren… Y hasta pasaron cosas que estaban hablando de mí, lo sé y sentía la vibra de ‘no lo nombremos‘. No importa” aseguró.

«Tampoco vamos a hacer una bola de todo esto» dijo y halagó el evento: «A mi me encantó verlos a todos juntos, escuchar los temas, es acá, que van a quedar para toda la vida, y ya esta, lo otro no lo tomó como lo mas importante».