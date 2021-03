Representantes de YPF visitaron Bariloche por la tasa al combustible

Tres representantes de YPF se reunieron con los concejales del Frente de Todos para manifestar su preocupación por la iniciativa del intendente Gustavo Gennuso para implementar una tasa a la carga del combustible en Bariloche, a razón de 75 centavos por litro de nafta o gasoil.

El proyecto ya cosechó críticas por parte de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro ya que sus integrantes cuestionaron que la tasa “encubre, en realidad, un impuesto y excede las potestades tributarias del municipio”.

En esta ocasión, tres miembros de la petrolera estatal se reunieron con los concejales de la oposición en Bariloche.

“Están muy preocupados y consultaban cómo podía ser que el estado municipal intente gravar los combustibles, algo que ya hace el estado nacional. Insistieron en que es anticonstitucional”, indicó la concejal del Frente de Todos, Roxana Ferreyra.

Consideró que se trata de “un impuesto encubierto ya que no hay contraprestación. No vamos a permitir que el intendente meta la mano en el bolsillo de los vecinos cobrando 75 centavos por cada litro de combustible. Ya por las tasas municipales, pagamos un ítem para infraestructura vial”.

El concejal Marcelo Casas comentó que, durante el encuentro, los representantes de YPF recordaron que esta iniciativa “ya se intentó implementar en varias ciudades. Hay varios juicios y muchos municipios dieron marcha atrás con la medida”.

Ferreyra planteó que “el sistema de transporte no se soluciona con tasas, sino con voluntad política. Esta situación no empezó con la pandemia sino en el 2016 cuando desembarcó Mi Bus. Y ahora el municipio también pretende subsidiar el combustible”, en relación a la decisión de Gennuso de otorgar a la empresa, más allá de los aportes no reintegrables mensuales, 72.000 litros de gasoil para la flota de colectivos.

Desde el bloque de Juntos Somos Bariloche, señalaron que no recibieron ningún pedido de reunión por parte de YPF.