Río Negro internará en hoteles los casos con síntomas leves de Covid-19

El ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, adelantó que el gobierno provincial prevé a partir de los próximos días comenzar a utilizar hoteles en las distintas ciudades de Río Negro, para la internación de pacientes que estén infectados con Covid-19, pero presenten síntomas leves de la enfermedad.

El uso de hoteles para la internación de pacientes, comenzó a ser evaluado por el gobierno provincial en los últimos días; y precisamente por este motivo se había dado directivas a los municipios y a los comités de crisis de cada localidad para no avanzar en la creación de centros de contingencia con el uso de salones de usos múltiples de escuelas, instituciones o bien con el uso de polideportivos municipales.

¿En qué consistirá la iniciativa?

Zgaib, en declaraciones a LU 16 por el caso confirmado de Covid-19 en Villa Regina, adelantó el proyecto de la provincia, el cual comenzará a aplicarse a partir de la semana próxima. Para la aplicación de este sistema se prevé la posibilidad de contratación de la totalidad de personal de los hoteles; en tanto que otra alternativa es el alquiler del espacio y corre por cuenta de la provincia el disponer del personal de servicios y médicos.

“Tenemos como estrategia en la provincia que en la medida que vayan apareciendo más casos, no es el caso de Regina todavía, para casos leves vamos empezar a partir de la semana que viene a internar en hoteles”, Fabián Zgaib

Ministro de Salud de Río Negro

Aclaró que la previsión de uso de hoteles se consideró para los casos con sintomatología leve de la enfermedad “porque al no tener ningún tema físico grave, es solo estar hasta que llegue la curación, hasta que no tenga más el virus, nosotros los podemos tener en una instalación que no sea una instalación sanitaria”.

El ministro de Salud insistió con la internación en hoteles se garantizará el aislamiento de los pacientes infectados. “La estrategia la presentamos este lunes con la gobernadora -dijo Zgaib-, de internar en hoteles al positivo leve que no necesite más que una revisación diaria”.

Al mismo tiempo el ministro indicó que en algunos casos la provincia además del alquiler de los hoteles contratará a la totalidad del personal para los servicios de asistencia; mientras que en otros casos la totalidad del personal de servicios deberá ser aportado por la provincia, al igual que el personal médico en ambos casos.