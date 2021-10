Río Negro presenta hoy su denuncia por terrorismo ante los ataques mapuches

"No tengo nada más que agregar al respecto. No tengo nada más que aclarar. He sido muy clara en mi posición", respondió la gobernadora Arabela Carreras, sin ocultar su molestia, al ser consultada sobre el entredicho con el ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, respecto al pedido de envío de fuerzas federales a la región.

Esta mañana, en un larguísimo acto, la gobernadora entregó aportes por 2,6 millones de pesos a diversas instituciones en el gimnasio Pedro Estremador de Bariloche. "Es un acompañamiento a quienes más nos necesitan. A veces, el estado no llega y a través de estas instituciones, sí podemos llegar con una respuesta", dijo.

Respecto a la denuncia por terrorismo ante la Justicia Federal, Carreras confirmó que se presentará "en el transcurso del día de hoy ya que reunimos información. Trabajaron los equipos técnicos legales de la Fiscalía de Estado".

"Hoy -continuó- se presentará una compilación de hechos que, estimamos pueden configurar un tipo de delito. Veremos la respuesta de los jueces federales".

Carreras manifestó que la denuncia "incluye todo", desde la ocupación en Cuesta del Ternero y los dos ataques incendiarios. "Hace una mirada retrospectiva de una suma de hechos que consideramos configura un delito con un hilo conductor. No deben ser considerados como delitos comunes abordados individualmente. Se trata de brindar una interpretación a la justicia que proponga una perspectiva al análisis y la búsqueda de soluciones para estos hechos", precisó.

También se le consultó a Carreras sobre la expresión de repudio en la Legislatura Rionegrina a las amenazas que recibió en los últimos días. Sólo el legislador Facundo Montecino Odarda, hijo de Magdalena Odarla, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, votó en contra.

"No tengo opinión -expresó-. Estamos en democracia y tenemos libertad para expresarnos. Todos los sectores no pensamos de la misma manera. Nosotros tendemos a escuchar a todos porque eso es relevante a la hora de tomar decisiones".

Insistió en que el estado rionegrino "respalda el trabajo de las comunidades mapuches, respeta la legislación vigente en materia indígena y rechaza el accionar de tomas irregulares y tierras adjudicadas a distintos grupos".

Carreras recalcó que "vivimos en una sociedad con reglas. Hay mecanismos para obtener tierra fiscal cuando se considera una necesidad. Y trabajamos con distintas comunidades de origen indígena en la provincia, acompañándolas".

También desestimó las declaraciones del ministro de Ambiente de Nación, Juan Cabandié, quien planteó la posibilidad de un "comanejo" con la comunidad Lafquen Winkul Mapu de Mascardi. "Creo que es posible el comanejo con las comunidades reconocidas. Hay distintos mecanismos a través de los cuales este reconocimiento se obtiene. El Codeci es una herramienta, es el vínculo entre comunidades y el estado provincial. Es posible, entonces, el comanejo en ese marco. No cuando hay violencia", concluyó.