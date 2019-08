Roca: tensa situación en Desarrollo Social por la llegada de la Federal

Foto: Carlos Castillo

La llegada de un grupo de efectivos de la Policía Federal -que se encuentra con escudos y sin armas de fuego- generó un clima de tensión y una serie de reproches de los manifestantes quienes calificaron de “payasos” a los uniformados.

Según se supo, los desocupados mantuvieron una tensa charla con el jefe del operativo a quien le exigían que retire al personal de la delegación local de la Policía Federal, que había llegado al lugar para “custodiar” las instalaciones.

“Sacá a esos payasos de acá”, le dijo al subcomisario uno de los integrantes del grupo de manifestantes que tenía como uno de sus interlocutores al violento dirigente de ODEL, Miguel Báez.

Cabe recordar que desde ayer a la mañana, los referentes de las agrupaciones de desocupados -que se encuentran bajo la órbita de la CTA- volvieron a paralizar la actividad de Desarrollo Social.

Incluso esta mañana los empleados de ese organismo ya no volvieron a desarrollar sus actividades teniendo en cuenta la ocupación que llevaron adelante los integrantes de las dos ocupaciones. Luego, partieron a la casa de la coordinadora de Desarrollo Social, Miriam Saigg, donde también prendieron cubiertas.

Análisis: La letra muerta de una probation

Por Hugo Alonso



Odel, el MAP y la CTA transitan por un carril rápido en Roca, sin reparar en normas ni pautas elementales de convivencia.

La Justicia marcha por otro andarivel y corre el riesgo de llegar demasiado tarde a un episodio grave.

¿Qué más debe ocurrir en una casa particular donde ya robaron y prendieron fuego un auto, donde llegaron hasta la puerta con panfletos y aerosoles y donde ayer incendiaron cubiertas?

El acuerdo de suspensión de juicio a prueba firmado en abril del 2018 es bastante claro.

Miguel Báez y una docena de dirigentes de la CTA aceptaron varias condiciones, entre ellas dos muy concretas:

○ “No cometer nuevos delitos y en particular no desarrollar, promocionar, motorizar, auspiciar o de cualquier modo avalar de manera pública, personal o a través de las organizaciones sindicales y/o sociales que integran, cualquiera de las acciones aquí investigadas (estaban imputados en más de 30 causas), en especial dentro de la Jurisdicción Federal de General Roca”.

○ “Abstenerse de ocupar, usurpar, tomar y/o realizar cualquier tipo de acciones ilícitas en edificios públicos, especialmente aquellos relacionados al gobierno de la Nación”.

Está claro que para la CTA ese texto es letra muerta.

No está claro si la Justicia también lo cree así.