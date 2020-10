Rosenkrantz le respondió al kirchnerismo: son acusaciones totalmente infundadas

Rosenkrantz preside la Corte desde hace dos años. Ahora quedó en la mira del oficialismo.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz aseguró que las acusaciones en su contra "son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno”, sostuvo el magistrado al responder al pedido de juicio político que el kirchnerismo presentó en la Cámara de Diputados por presunto mal desempeño de sus funciones.

“Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”, sostuvo el juez en una nota que envió a medios porteños.

El titular de la Corte quedó en la mira del oficialismo cuando hace dos semanas impulsó una reunión en la que se trató el "per saltum" presentados por tres jueces que fueron apartados de sus cargos tras investigar a Cristina Fernández en varias causa de corrupción.

La diputada del Frente de Todos Vanesa Siley presentó el 25 de septiembre pasado un pedido de juicio político contra Rosenkrantz por su actuación en varias causas de delitos de lesa humanidad, entre ellas el beneficio del 2x1 en el caso “Muiña” al genocida Luis Muiña en 2017. “Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, publicó el fin de semana la diputada en sus redes sociales.

“Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de ‘Muiña’, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces. También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles. En cualquier caso, lo cierto es que, contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el ‘2x1’ (tanto en ‘Muiña’ como en ‘Batalla’) encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos", respondió Rosenkrantz.

Ante la inminente llegada del tema a la Cámara de Diputados, el legislador nacional José Cano (UCR Tucumán) rechazó los cuestionamientos de su colega Leopoldo Moreau (Frente de Todos) a los integrantes de la Corte Suprema, al sostener que esa ofensiva “carece de la mínima vergüenza y trasmite una velada amenaza al Alto Tribunal”.

Para Cano, las afirmaciones de Moreau, que esta mañana sostuvo en declaraciones radiales que la Corte Suprema “está agotada” y cuestionó fuertemente a todos los integrantes del máximo tribunal, son “un oscuro mensaje a la Magistratura toda”.

“La modalidad de perseguir e intentar desplazar magistrados pareciera haberse tornado en una obsesión kirchnerista. Una conducta anti republicana de este calibre, sencillamente sume en la vergüenza a sus verdaderos ideólogos que encuentran gestores dispuestos a hacer el trabajo sucio”, remarcó el legislador.

“Moreau debe reflexionar sobre su proceder y entender que más allá del transfuguismo en el que ha basado su actividad política, existen valores republicanos que deben ser preservados por sobre la genuflexión y la rendición ideológica”, concluyó Cano.

El senador oficialista rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) aclaró días atrás que votará en contra del pedido de los legisladores kirchneristas. "De ninguna manera vamos a acompañar" la solicitud "por el sentido de sus fallos". Weretilneck además pidió "ser más cautelosos" a la hora de impulsar "un intento de destitución de un integrante del Máximo Tribunal".