Ruiz espera que no haya represalias por habilitar las fiestas en Plottier

Hace más de ocho meses que los salones de fiestas están cerrados. Fueron uno de los primeros sectores económicos en cerrar y sabían que serían uno de los últimos en volver. En la Provincia, y sobre todo en las localidad con circulación comunitaria del virus, ya, casi, no quedan restricciones para circular, se habilitaron los teatros y los museos y hoy volvió el turismo a gran parte de la provincia, sin mayores requisitos. Sin embargo, el gobernador Omar Gutiérrez no definió nada respecto a los salones de eventos sociales y la gran industria detrás de ellos. Es por eso, que la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, decidió habilitarlos en su ejido. Espera que la decisión no genere represalias del gobierno provincial.

Hace unas tres semanas, la intendenta Gloria Ruiz autorizó a la Asociación de Organizadores de Eventos, Proveedores y Afines (Aoepa) a que organizara un cócktail para demostrar cómo podría ser un "evento controlado" y regido por protocolos sanitarios.

Allí, Ruiz había adelantado que apoyaría el reclamo de los empresarios del sector hasta su autorización e invitó a sus pares de Neuquén, Mariano Gaido, y de Centenario, Javier Bertoldi, a sumarse a un frente para gestionar la autorización del gobernador. Una semana después, y frente a la falta de respuestas, la intendenta de Plotttier decidió habilitar el funcionamiento del sector.

Hoy, en Vos a Diario (el programa de RN Radio), confió que los 14 salones de eventos de la localidad funcionarán a partir de hoy y que los harán como una especie de restaurante, donde no habrá pista de baile, pero si estarán permitidos los shows en vivo. El mismo modelo que se aplicará en Buenos Aires. "Felices que se pueda concretar y que muchas familias de Plottier puedan volver a trabajar", sintetizó Ruiz.

Además aseguró "ya hay algunos eventos organizados a partir de esta semana, compromisos que tenían pendientes -los organizadores-, reuniones de empresarios y más que nada de lo que es trabajo".

La disputa política por las flexibilizaciones de las restricciones entre Plottier y el gobierno provincial no es nueva. Ya en septiembre y octubre el Municipio de Plottier había decido no respetar las medidas anunciadas por la Provincia. Primero con la restricción vehícular luego de las 18, y después con el endurecimiento de las restricciones para los comercios.

En diálogo con Virginia Trifogli y Mario Rojas, la intendenta de Plottier contó que la última reunión que tuvo con el gobernador fue hace unos meses cuando Plottier pedía extender el horario comercial desde las 20 a las 21, solicitud que fue negada en ese entonces, pero que se tomó un tiempo más tarde. Hoy el horario comercial y de circulación es hasta las 22, a excepción del rubro gastronómico que puede hacerlo hasta la 1 de la madrugada.

"En ese momento hice nuevamente el pedido de los salones de eventos, porque yo me había reunido con los vecinos de Plottier, hay muchas familias y me manifestaron la necesidad de volver a trabajar, recordando que hace más de ocho meses que no abrían sus puertas y que lamentablemente todos los compromisos que habían asumido para este año, vino la pandemia y tuvieron que devolver el dinero y las inversiones quedaron en la nada", señaló Ruiz al tiempo que subrayó que la situación del sector es "bastante desesperante y muy angustiante".

También la jefa comunal confió que la primera respuesta del gobernador fue un rotundo no, aunque en la discusión llegaron al acuerdo que podrían llegar a funcionar los espacios de fiestas como restaurantes. "Quedó todo en la charla, por escrito no quedó nada", sostuvo Ruiz.

Lo cierto es que ni la Provincia, ni las Municipalidades de Neuquén y Centenario se manifestaron al respecto. Tras el evento que demostró que los protocolos era aplicables, la subsecretaria de Comercio del Municipio capitalino se comprometió a llevar el pedido al Comite de Emergencia, pero luego de eso, los organizadores no tuvieron respuesta alguna.

"Detrás de cada salón de evento hay familias trabajando, para cada evento se necesita bastante mano de obra y es importante que ellos vuelvan a trabajar, hace a la economía local y hace a que de alguna manera toda esta gente vuelva a tener el control del trabajo", señaló Ruiz.

Respecto de la consecuencias que podría traer su desalineación con el gobierno provincial, la jefa comunal de Plottier respondió: "si por tomar decisiones en base a la ciudad a la cual dirijo, tengo que sufrir alguna represalia, me parece que está totalmente fuera de lugar, creo que no corresponde".

"Si es así lo tendría que salir a decir porque sino estoy condicionada a decidir sobre la situación de mi localidad, que corresponde a los vecinos de plottier. En estas decisiones que he venido tomando este año, me he puesto del lado del vecino porque he estrado con el vecino, he estado escuchándolo, viendo la necesidad", subrayó Ruiz.

Aunque al mismo tiempo, señaló que "por ahora no tengo nada que decir, porque por ahora nos han mandado la coparticipación, no la que nos corresponde actualizada, pero si la que nos corresponde mensualmente y con eso de alguna forma damos respuesta al empleado público".

Asimismo, la intendenta aprovechó a resaltar que la "coparticipación es un tema que tenemos pendiente que lamentablemente no se ha actualizado hace más de 20 años. Plottier ha crecido de forma exponencial, tiene entre 70 y 75 mil habitantes, Plottier necesita obras que lamentablemente son obras con las cuales no contamos, Provincia no ha bajado ninguna obra para Plottier, al menos este año, y son obras muy importantes". Entre ellas enumeró las pluviales.

"Creo y pienso que todos queremos pasar el fin de año en paz, una paz social que debemos unirnos para conseguirla entre todos y lo peor que puede pasar es que a Plottier no le manden los fondos que corresponden para poder cumplir con el aguinaldo y con los sueldos por una cuestión de una decisión que se toma en base a aun necesidad del vecino", cerró.

Mariela Gioja: "No podemos seguir sin trabajar"

La presidenta de Aoepa, Mariela Gioja, en diálogo con RÍO NEGRO, reiteró el pedido de una respuesta concreta para el sector que anualmente mueve más de 250 millones de pesos. Es que los eventos sociales, sólo se autoriazaron en Plottier, en el resto de la provincia no hubo pronunciamiento al respecto.

"También ayer autorizaron las reuniones sociales en Río Negro. Del municipio de Neuquén no tenemos ninguna respuesta y eso perjudica a los proveedores porque los clientes se van a Plotttier y ahora van a pedir ir a Río Negro. Necesitamos una respuesta urgente por parte del gobierno. No podemos seguir sin trabajar", señaló.

Y al mismo tiempo alertó: "habiendo habilitado el turismo, nos parece realmente que no nos están teniendo en cuenta, que no nos escuchan. Por más que nos atiendan y tengamos la reuniones no llegamos a nada concreto. Yo creo que vamos a esperar unas semanas más y sino vamos a a hacer como hicieron los comerciantes, vamos a salir a trabajar igual. No se puede sostener más esto".