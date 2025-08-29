57 videos para que puedas elegir qué hacienda vas a comprar en el remate virtual de la Cooperativa de Patagones y Viedma

La Cooperativa de Patagones y Viedma realizará el próximo martes 2 de septiembre un remate virtual de invernada y cría con una oferta de 54 lotes con un total de 1.300 vacunos.

El plazo de pago establecido es de 90 días. Del total de hacienda que sale a la venta 650 son novillitos y terneros, 500 vaquillonas y terneras, 40 vaquillonas con garantía de preñez, 60 vacas nuevas con garantía de preñez y 50 vacas usadas con garantía de preñez.

La subasta comenzará a las 14 horas y se podrá ver en vivo y en directo por www.lacooperativa.com.ar y por www.plazaganadera.com

La oferta de hacienda proviene de campos en Viedma, Stroeder, Guardia Mitre, Carmen de Patagones y Villalonga.

Mirá los lotes que salen a la venta



Los lotes de hacienda que serán ofrecidos en la oportunidad ya están disponibles para ir eligiendo qué comprar haciendo click acá