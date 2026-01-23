Agro en 4 fotos: productores retrataron la tercera semana del 2026 en Río Negro y Neuquén

La alfalfa y la fruticultura ya en cosecha son las actividades que grafican la diversidad de la producción en la Norpatagonia en una semana en la que la inestabilidad estuvo presente, con granizo incluido.

Añelo, Neuquén.

Moisés Zaitsev envía esta foto de un hermoso alfalfar tiñendo de verde el valle, con las típicas bardas coloradas del lugar.



Chimpay, Río Negro.

En una chacra frutícola de la localidad retrataron el granizo de gran tamaño que cayó el jueves. No se reportaron daños considerables.



General Roca, Río Negro.

Gonzalo Laino nos muestra estas peras Williams, recién cosechadas en su chacra de 27 hectáreas.



Senillosa, Neuquén.

Hernán Matura comparte esta imagen de alfalfa cortada, deshidratándose con el sol pleno del verano y el viento patagónico.



