El agro cerró octubre con el tercer mejor aporte de dólares en 2025: superó los US$34.500 millones

La cifra representa el tercer mejor registro histórico, impulsada por incentivos cambiarios y arancelarios. Se espera una desaceleración en el cierre del año y principios de 2026.

El sector agroindustrial argentino registró una liquidación de divisas que supera los US$34.500 millones entre enero y octubre de 2025, consolidándose como el tercer mejor aporte de dólares de la historia para el sector. Este desempeño, según informaron desde el Banco Central y cámaras exportadoras a partir de estimaciones privadas, fue impulsado por políticas de incentivo como el “dólar blend” y la baja temporal de retenciones.

De la suma total alcanzada en estos diez meses, aproximadamente US$33.000 millones ingresaron a través del Mercado Libre de Cambios (MLC), mientras que US$1.550 millones se regularon mediante el Contado con Liquidación (CCL). Los datos de 2025 solo son superados por los considerados «bienios extraordinarios» de 2020 y 2021, períodos que alcanzaron un valor histórico cercano a los US$82.000 millones en total, impulsados por altos precios internacionales y programas de estímulo a la exportación.

No obstante, las proyecciones para el cierre de 2025 y el inicio de 2026 anticipan una desaceleración en la liquidación. Se estima una entrada adicional de US$2.600 millones en el MLC para noviembre y diciembre de 2025, lo que elevaría el total anual proyectado a US$37.150 millones. Esta menor expectativa responde al adelanto en la liquidación de granos a raíz de la medida de «retenciones cero» previamente implementada.

Perspectivas para 2026

Para el primer trimestre de 2026, los analistas prevén una liquidación de alrededor de US$5.250 millones, cifra que se ubicaría por debajo del promedio de US$5.900 millones registrado en los primeros trimestres del último lustro. Este panorama sugiere un cierre de año más moderado en comparación con los promedios recientes, a pesar del significativo desempeño inicial de 2025 que lo posiciona entre los registros más altos del sector.

Los registros de 2020 y 2021 son considerados bienios extraordinarios por los analistas, marcados por la confluencia de precios excepcionales para los commodities a nivel global y la implementación de programas gubernamentales de incentivo a la exportación.

Estos factores impulsaron una oferta de divisas sin precedentes, que sitúa los valores de 2025 como un logro importante pero aún distante de aquellos picos históricos.