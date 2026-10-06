La ganadería de Río Negro aporta genética de la mejor para toda la Patagonia

Con un «balance extraordinario» cerró este fin de semana el circuito de exposiciones rurales de primavera en Río Negro. La calidad de la genética, los precios y la venta de casi la totalidad de la hacienda presentada fueron los puntos resaltados por Norberto Tabaré Basi, secretario de Ganadería de la Provincia.

En diálogo con Diario Río Negro el funcionario también realizó un repaso por la actualidad del sector y los desafíos que se vienen, en especial, a partir del financiamiento internacional logrado por la provincia para el futuro desarrollo de nuevas áreas bajo riego.

¿Qué balance hace del circuito de exposiciones de este año?.

«El balance es extraordinario, muy bueno; superando las expectativas por el nivel de genética que se ha mostrado en cada una de las exposiciones rurales, empezando por Río Colorado, Viedma, Conesa, Choele Choel y este fin de semana en Roca. También hay que destacar la organización de los eventos, con gran profesionalidad de cada una de las Sociedades Rurales y permitiendo el vínculo entre la zona rural y la zona urbana, para que la gente se acerque y vea como se trabaja en el campo. A eso se suma la cantidad de remates de cabañas en forma privada, tuvimos los remates de las cabañas de Federico Giladi y Wálter Ilgner, la de Lucinao Correndo, de Julián Lavayén y en las próximas semanas otro en Conesa, la de Laureano Barilá en Patagones. La genética que hay a disposición para todos los productores de la Patagonia y, puntualmente, para Río Negro es extraordinaria y vemos que los productores lo están capitalizando, lo pagan, incorporan esos reproductores a sus campos y vemos reflejado después la mejora en todos los rodeos de nuestra zona».

Y ¿en cuánto a los precios?.

«En materia de precios son acordes a lo que están en el mercado, si uno lo compara en kilos de carnes está un poco por debajo a los dos años anteriores, pero siguen siendo precios muy buenos, acordes al mercado y se está vendiendo la totalidad de la hacienda».

¿Cuál es la situación general de la ganadería rionegrina?.

«Hemos crecido en la ganadería, recuperándonos de hace 15 años de la sequía que tuvimos, duplicamos el stock, estamos en un proceso de estabilización, en unas 700.000 cabezas, hemos capitalizado la posibilidad de retener los terneros, recriarlos y engordarlos, cosa que antes no se hacía; entonces hemos cuadriplicado la cantidad de animales que se engordan, pero ahora tenemos el desafío de dar un salto más en el crecimiento de la ganadería».





¿Cuál es el desafío?.

«En lo que son campos de secano ya no podemos crecer más porque ya tenemos la máxima capacidad de hacienda en función de lo que permiten nuestros campos, pero sí tenemos el potencial del río Negro que aprovechándolo podemos incorporar áreas bajo riego, producir más forraje y tener un crecimiento ganadero. Es un proceso a mediano y largo plazo, pero que ya se ha iniciado a nivel provincial con financiamiento que tenemos aprobado para poner nuevas áreas bajo riego».

Solo quedan cuestiones administrativas para ponerlo en marcha…

«Ya se firmaron los convenios con el BID, con el gobernador (Alberto Weretilneck) y el ministro Carlos Banacloy así que faltan cuestiones administrativas, que se transfieran los recursos la provincia y que se realicen las inversiones, pero son todos procesos a mediano y largo plazo, nada va a ser a la brevedad, pero lo bueno es que ya se inició el camino y que se apunta a eso: al desarrollo de las áreas bajo riego para producir más forraje para potenciar la ganadería».

¿En números que pueden aportar estos nuevos proyectos?.

«Estamos apuntando a incorporar unas 50.000 hectáreas más bajo riego que llevado a guarismos en cabezas nos permitirían llegar a las 850.000, aproximadamente, incrementar significativamente la recría y el engorde y superar las 200.000 cabezas faenadas a nivel provincial, lo cual sería un crecimiento muy importante para Río Negro «.