Maíz potencial versus maíz alcanzado: brecha de rendimiento en Río Negro

Soy uno de los productores agrícola-ganaderos que han desembarcado en Río Negro recientemente. Soy ingeniero agrónomo y manejo 400 hectáreas en la localidad cordobesa de Camilo Aldao, ubicada en la zona núcleo agrícola argentina. En 2024 decidí concretar un viejo anhelo e invertir en tierras bajo riego en la Patagonia. Elegí un campo de 100 hectáreas en Lamarque (Valle Medio del río Negro) atraído por la alta heliofanía del lugar, la disponibilidad de agua (que para mí representa un riesgo menos) y el conocimiento que ya tenía de la región.

Como ya experimentaron otras empresas de la zona, la oferta ambiental del Valle Medio de Río Negro es importante y aporta recursos para lograr altos rendimientos de maíz. Según estas compañías, pueden lograr rendimientos de entre 180 y 200 quintales por hectárea (qq/ha). Así lo refleja el artículo de Jorge Mazzieri para Río Negro Rural del 10 de octubre de 2025. Sin embargo, lograr promedios próximos al potencial no es tarea fácil: el ambiente es solo uno de los pilares del rendimiento.

En el Alto Valle, profesionales nucleados en la Asociación CREA también realizan ensayos comparativos de rendimientos de los distintos maíces disponibles en el mercado. Además del rendimiento en grano/materia seca por hectárea, en ellos se pueden observar características físicas tales como dureza de caña, altura y estabilidad del híbrido, su perfil sanitario, entre otros parámetros que permiten conocer el material y su comportamiento para dicho ambiente. Según datos de la entidad, se alcanzan rendimientos medios de 125 qq/ha, con picos puntuales que superan los 170 qq/ha.

Rindes alcanzados versus rindes potenciales en Río Negro

Hemos participado de un programa a nivel nacional de la firma Pioneer llamado Proyecto Brechas, consistente en una “competencia” por lograr el mejor rinde de maíz con el mejor margen (ver más abajo). Particularmente en la zona del sudeste cordobés, donde estamos trabajando en un campo experimental para el Proyecto Brechas, se ha estimado el rendimiento máximo potencial sin limitante de recursos, pero en secano (sin riego). Según estudios de esta firma, el mismo es de 175 qq/ha y, según datos de la zona, los rindes promedio alcanzables de los productores van de 110 a 120 qq/ha, con variaciones de lotes puntuales menores y máximos de 140 a 150 qq/ha. En suma, estamos 50 qq/ha por debajo del máximo potencial, ya sea por condiciones ambientales, características propias de suelo y, quizás la más incidente, la administración de recursos en el lote (variable económica).

Este año, algo parecido se intenta hacer en los campos del Valle Medio por fuera del Proyecto Brechas, pero aplicando conceptos similares. Estudios arrojaron que la zona posee potencial de rendimientos máximos de 190 qq/ha. Por ello, a nivel personal y particular, el objetivo es lograr rendimientos promedio de 140 qq/ha, con el riego cubriendo las necesidades hídricas del cultivo. Para ello, necesitamos ajustar el manejo agronómico: fecha de siembra, densidad y principalmente la fertilización. Los tres factores constituyen pilares necesarios para lograr los máximos rendimientos, sin dejar de lado la pata económica, que es la rentabilidad del sistema.

Estudios arrojaron que la zona posee potencial de rendimientos máximos de 190 qq/ha. Por ello, a nivel personal y particular, el objetivo es lograr rendimientos promedio de 140 qq/ha. Hugo Lattanzi, ingeniero agrónomo.

Invité a la firma a realizar o ampliar el Proyecto Brechas a la zona de Río Negro. De concretarse, será necesario obtener datos de estaciones meteorológicas. Seguramente esos datos estén, ya que son muy requeridos para la fruticultura, pero resta conocer si es posible el acceso a los mismos y si son útiles para tener registros más puntuales de la zona en cuestión.

La realidad es que teníamos la campaña encima y los tiempos apremian en Valle Medio, principalmente por la fecha de siembra. Así que veremos si para el próximo año podemos encarar algo en conjunto y seguir experimentando el ambiente para lograr esos rendimientos máximos tan deseados.

De todas maneras, en lo que respecta a la producción en Lamarque, ampliamos la superficie sembrada con maíz, encarando ambientes algo más restrictivos para su desarrollo en cuanto a suelos, por lo que el objetivo es mantener el rinde de la campaña pasada. De lograrlo, sería algo más que positivo.

(*) Ing. Agr. y productor agropecuario.