Matanza masiva: un criancero denunció que una jauría atacó más de 30 ovejas en Neuquén

Un criancero de Rincón de los Sauces denunció que una jauría mató más de 30 ovejas. Según indicaron desde la Policía el ataque lo produjeron unos perros que estaban a unos 2 kilómetros del lugar y que excavaron debajo del corral para poder ingresar. Este tipo de hechos provoca una gran pérdida. Cecilia de Larminat, presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, la semana pasada manifestó que la matanza de animales es una preocupación entre los productores ganaderos.

Matanza de ovejas: un vecino tenía 23 perros

El comisario Juan Valenzuela sostuvo que el vecino hizo la denuncia la semana pasada. El productor relató a los efectivos que una jauría mató «gran cantidad de los corderos que tenía en sus corrales». Señaló que ocurrió en una chacra que está al norte de la localidad.

En diálogo con Radio 7 indicó que cuando concurrió personal policial observaron que había en la chacra «24 corderos que estaban muertos, como así siete que estaban malheridos, que los tuvieron que sacrificar por las lesiones que tenían».

Sumó que se hicieron las diligencias de rigor en el lugar. Entre otros puntos se pudo corroborar que los corrales estaban bien cerrados con cerco perimetral. «Se ve que la jauría esta se dio la idea de excavar por debajo de las rejas e ingresaron a los corrales y bueno luego procedieron a a matar los corderos».

Además, agregó que se localizó que la jauría estaba a uno dos kilómetros, en «lo de un vecino que tiene aproximadamente 23 perros de distintas razas. Se le dio intervención a la fiscalía de Delitos Ambientales». Además indicó que se dio aviso al municipio.

«Por lo que manifestó el dueño de los perros había llegado un arreglo con el dueño de los animales muertos para ver si podía costear los gastos de pagar la suma de los animales muertos. De eso aún no tenemos nada. Solamente fueron los dichos del dueño de los caninos», amplió Valenzuela.

El comisario señaló que en estos casos se pide colaboración al personal del municipio y de zoonosis. Además mencionó la importancia de radicar la denuncia.



