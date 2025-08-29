Los números que dejó la semana rural: remates, combustibles, precipitaciones y algunos datitos más

La semana cerró con remates de hacienda realizados en Choele Choel por la firma LM Consignataria, y en General Conesa, por Lesiuk Hnos.

En esta publicación hay un resumen de precios obtenidos en ambas subastas, pero si querés ver todos los valores de venta obtenidos en General Conesa podés hacer click en este link: https://www.rionegro.com.ar/rural/mira-los-resultados-del-remate-de-lesiuk-hnos-realizado-en-general-conesa-4275544/

También están completos los precios de Choele Choel: https://www.rionegro.com.ar/rural/remates-de-hacienda-los-precios-de-algunos-lotes-puntuales-ya-tocan-los-5-000-por-kilo-4273844/

Por otro lado se confirmó una fuerte caída en el valor del kilo de cebolla ofrecido en pila, mientras que hubo un aumento en los combustibles al consumidor en la última semana, que promedió el +2,13%.

Además, lo que viene en la agenda rural para los próximos días.

Toda la información ofrecida por Río Negro Rural a continuación: