Video | Cayó granizo en Valle Medio: reportan daños en peras y manzanas, ¿cómo sigue la alerta por tormentas en Río Negro?

En medio de la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se registraron fuertes tormentas en Río Negro. En distintas localidades de Valle Medio hubo lluvias con abundante agua y hasta granizo.

Reportan daños en peras y manzana tras la caída de granizo

Una de las ciudades que registró caída de granizo este jueves fue Chimpay. En redes sociales se viralizaron varias imágenes tomadas por vecinos y productores que se vieron sorprendidos por el gran tamaño.

La caída del granizo duró unos 10 o 15 minutos y afectó principalmente a la zona rural. Sin embargo esta no fue la primera ciudad afectada ya que el miércoles, el fenómeno también golpeó a zonas puntuales de la vecina localidad de Coronel Belisle.

Fuentes consultadas por Río Negro Rural confirmaron que, tras jornadas de intenso calor, el temporal afectó a las localidades ubicadas en el denominado Valle Medio. Aunque sin la preeminencia que tiene en el Alto Valle, la fruticultura posee un rol importante en esta región, donde se asientan importantes firmas.

En Chimpay se concentra gran parte de la producción de cerezas de Río Negro, actividad que también fue afectada por granizo esta temporada. Esa inclemencia tuvo lugar a finales de noviembre último, cuando transcurría el tramo final de la cosecha de la fruta de carozo. Un mes y medio después, el fenómeno volvió a darse en esa región.

Por otra parte, productores consultados por este medio confirmaron que el miércoles el granizo en Coronel Belisle fueron de un tamaño menor y cayeron sobre chacras cubiertas con mallas antigranizo, por lo que no se registraron daños.

¿Cómo sigue la alerta por tormentas en Río Negro?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la alerta continuará afectando a la provincia de Río Negro, al menos hasta el atardecer.

En el parte detalló que Valle Medio y el resto de la zona este de la provincia se verá afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. «Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 70 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos», resaltó el organismo y agregó: «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente».

En el pronóstico señalaron que en Chimpay el clima continuará inestable. Las probabilidades de precipitaciones se mantienen entre el 40 y 70%, siendo la tarde la franja horaria más complicada.

Hacia la noche se espera una leve mejoría aunque no se descarta que haya chaparrones aislados.