San Martín dice que tendrá las escuelas listas para las clases presenciales

Por un acuerdo que tienen los municipios del interior de Neuquén con el gobierno provincial son ellos quienes deben realizar el mantenimiento de los edificios escolares. ATEN denunció que las escuelas están "detonadas" y Cutral Co anticipó que no se hará cargo de las tareas de mantenimiento ante la falta de respuestas del Consejo Provincial de Educación. En medio de este contexto negativo para el inicio de clases el próximo 3 de marzo, San Martín de los Andes asegura que llegará a tiempo con las escuelas.

"Estamos en condiciones, desde el punto de vista edilicio nosotros vamos a cumplir con entregar las escuelas a tiempo. Tenemos trabajando 24 horas a la gente para llegar", aseguró Marcelo Sánchez, secretario de Gobierno de San Martín sobre la situación del mantenimiento de las escuelas necesario para el comienzo de clases presenciales.

Además, el funcionario indicó que mañana volverán a reunirse con los padres autoconvocados que reclaman por el incio del ciclo lectivo dentro de las escuelas y que le entregarán un informe con lo realizado hasta el momento en cuanto al mantenimiento.

Sobre los problemas que se encontraron en las escuelas tras casi un año deshabitadas, Sánchez indicó que lo más grave fue el vandalismo. "El mayor problema que tuvimos fuer el vandalismo, tuvimos mucho vandalismo, mucho destrozo de vidrios, con esto de que las escuelas han estado cerradas por la pandemia, los directivos capaz que tardaban una semana en ir a ver que pasaba, y se encontraban con destrozos".

El secretario de Gobierno señaló que se realizaron esos arreglos y también los que son habituales antes del inicio de todos los ciclos lectivos. "Se revisan los tanques de agua, que haya agua, el tema de los baños y la ventilación sobre todas las cosas; y algunos otros arreglos que son normales de siempre más allá de la pandemia", contó Sánchez.

También, en una reunión con la directora del distrito educativo Nº IX, Sandra Tous, aseguró el funcionario que se coordinó la aplicación de todo el protocolo específico de la pandemia, como la colocación de dispenser de alcohol en gel en todas las escuelas.