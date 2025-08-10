Alerta en los pasos fronterizos a Chile: Información esencial para el 10 de agosto 2025
Pasos fronterizos de Argentina a Chile hoy, domingo 10 de agosto 2025
Toda la información oficial, detallada uno por uno, para un cruce sin demoras.
Paso Pino Hachado: 10 de agosto 2025
- Paso transitable con precaución, habilitado en horario normal.
- Sectores con hielo y equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Icalma: 10 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
- Horario: ARG – 9 a 18 / CHI – 8 a 17.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum: 10 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
- Centro Frontera no habilitado, por inconvenientes edilicios.
- Baja visibilidad y baja adherencia por sectores con hielo y barro.
- Portación obligatoria de cadenas.
- Equipos operando.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen): 10 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
- Equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré: 10 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, calzada despejada y húmeda.
- Posible formación de hielo en sectores.
- Pronóstico de bajas temperaturas.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen: 10 de agosto 2025
- Paso cerrado al tránsito en general.
- Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
- Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.
Pronóstico del tiempo para la cordillera de Neuquén y Río Negro: Domingo 10 de agosto 2025
Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informaron que este domingo 10 de agosto 2025 el pronóstico para la zona de lagos adelanta que:
- Precipitaciones en cordillera este domingo, lluvias débiles y dispersas.
- Mínimas bajo cero, durante los próximos días.
- Mejoran las condiciones hacia el martes, con temperaturas muy frías.
Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: Domingo 10 de agosto 2025
Domingo 10 de agosto 2025. Si circulás por los pasos fronterizos que conectan Argentina Con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades de Vialidad Nacional advierten hoy:
- Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.
- Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.
- Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.
