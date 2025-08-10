ESCUCHÁ RN RADIO
Alerta en los pasos fronterizos a Chile: Información esencial para el 10 de agosto 2025

Pasos fronterizos Argentina-Chile: controlá acá el estado actualizado este DOMINGO 10 de AGOSTO 2025. Encontrá acá las condiciones actualizadas y las recomendaciones oficiales, si salís hoy desde la Patagonia.

Redacción

Paso internacional Hua Hum: barcaza.-

DOMINGO 10 DE AGOSTO 2025. Se esperan hoy precipitaciones e inestabilidad en la cordillera, lo que genera inconvenientes en los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile desde el norte de la Patagonia.

Si salís este domingo desde Neuquén o Río Negro hacia Chile, revisá acá el estado actualizado de los pasos fronterizos. Repasamos a continuación el reporte diario, horarios, documentación que pueden requerirte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial actualizada.

Pasos fronterizos de Argentina a Chile hoy, domingo 10 de agosto 2025

Domingo 10 de agosto 2025: Revisá acá el estado de los pasos internacionales de Chile a Argentina, y viceversa.

Toda la información oficial, detallada uno por uno, para un cruce sin demoras.

¡Viajá tranquilo!

Paso Pino Hachado: 10 de agosto 2025

  • Paso transitable con precaución, habilitado en horario normal.
  • Sectores con hielo y equipos operando.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: 10 de agosto 2025

  • Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
  • Horario: ARG – 9 a 18 / CHI – 8 a 17.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: 10 de agosto 2025

  • Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
  • Centro Frontera no habilitado, por inconvenientes edilicios.
  • Baja visibilidad y baja adherencia por sectores con hielo y barro.
  • Portación obligatoria de cadenas.
  • Equipos operando.

    Paso Mamuil Malal (ex Tromen): 10 de agosto 2025

    • Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
    • Equipos operando.
    • Portación obligatoria de cadenas.

    Paso Cardenal Samoré: 10 de agosto 2025

    • Paso habilitado en horario normal, calzada despejada y húmeda.
    • Posible formación de hielo en sectores.
    • Pronóstico de bajas temperaturas.
    • Portación obligatoria de cadenas.

      Paso Pichachen: 10 de agosto 2025

      • Paso cerrado al tránsito en general.
      • Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
      • Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

      Pronóstico del tiempo para la cordillera de Neuquén y Río Negro: Domingo 10 de agosto 2025

      Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informaron que este domingo 10 de agosto 2025 el pronóstico para la zona de lagos adelanta que:

      • Precipitaciones en cordillera este domingo, lluvias débiles y dispersas.
      • Mínimas bajo cero, durante los próximos días.
      • Mejoran las condiciones hacia el martes, con temperaturas muy frías.

        Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: Domingo 10 de agosto 2025

        Domingo 10 de agosto 2025. Si circulás por los pasos fronterizos que conectan Argentina Con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades de Vialidad Nacional advierten hoy:

        • Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno. 
        • Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento. 
        • Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.

