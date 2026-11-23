La distribuidora Edersa anunció un corte programado del suministro eléctrico que afectará a Catriel, Roca y San Antonio Oeste este martes 24 de noviembre, debido a tareas de mantenimiento en la red y de puestas en funcionamiento de un nuevo transformador.

Solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios con anticipación -como desconectar artefactos sensibles- para evitar inconvenientes mientras duren las maniobras.

Corte de luz en Roca, Catriel y San Antonio Oeste: zona y horarios afectados este 24 de noviembre

Desde Edersa señalaron que se ejecutarán tareas de puesta en servicio del nuevo transformador en ET Catriel, mantenimiento en cabina de transformación de General Roca y mantenimiento en redes de media tensión en SAO.

Para llevar a cabo estas labores se realizarán cortes programados de energía eléctrica: