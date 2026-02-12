ANSES: quiénes cobran jubilaciones y pensiones este jueves 12 de febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activa este jueves 12 de febrero 2026 una nueva jornada de pagos para el sector previsional. En un mes marcado por la aplicación del último ajuste por movilidad y la continuidad de las medidas de asistencia económica, el organismo que dirige Mariano de los Heros cumple con el esquema previsto para quienes perciben los haberes mínimos.

Con el objetivo de evitar demoras en los centros de pago, autoridades de ANSES recuerdan que los fondos están disponibles en las cuentas bancarias desde las primeras horas del día, permitiendo el retiro por cajero automático o el uso mediante tarjeta de débito.

Jubilados ANSES con la mínima: el cronograma para este jueves 12 de febrero 2026

Siguiendo el escalonamiento por número de documento, este jueves 12 de febrero 2026 es el turno de los jubilados y pensionados con haberes mínimos cuyos documentos finalizan en 3.

Este grupo de beneficiarios percibirá un monto total de $429.219,42, cifra que resulta de la combinación de dos conceptos clave:

Haber mensual con aumento : $359.254,35 (tras el último incremento del 2,85%).

: $359.254,35 (tras el último incremento del 2,85%). Bono extraordinario: $70.000 (refuerzo previsional vigente para este sector).

Pensiones No Contributivas ANSES: qué documentos cobran hoy jueves 12 de febrero 2026

De forma simultánea, el calendario de ANSES avanza para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). Para este jueves, los pagos están habilitados para quienes tengan DNI terminados en 6 y 7.

Es fundamental tener en cuenta que, debido a la reciente reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, estos beneficiarios podrían notar cambios en la denominación de sus haberes en el recibo de sueldo, aunque los montos se mantienen firmes con el aumento aplicado:

PNC por Invalidez y Vejez : el total a cobrar asciende a $321.453,59 (incluyendo el bono).

: el total a cobrar asciende a $321.453,59 (incluyendo el bono). Madres de 7 hijos: perciben el equivalente a la mínima, totalizando $429.219,42.

Calendario ANSES febrero 2026: lo que viene para el sector previsional

Para aquellos beneficiarios que aún no han percibido sus haberes este mes, es importante agendar las fechas de cierre para los grupos que cobran la mínima antes del inicio del pago a haberes superiores:

Viernes 13 de febrero 2026 : documentos terminados en 4.

: documentos terminados en 4. Lunes 16 de febrero 2026: documentos terminados en 5.

Se recomienda utilizar los canales digitales como Mi ANSES para verificar la fecha exacta de cobro y el desglose de conceptos. Recordamos que, ante cualquier duda sobre el bono o la acreditación del aumento, el número de atención telefónica gratuito de ANSES es el 130, disponible de lunes a viernes.