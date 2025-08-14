Día de la Niñez en Neuquén y Río Negro: cómo estará el clima este fin de semana

Se acerca el Día del Niño a Neuquén y Río Negro, este domingo 17 de agosto será la gran celebración. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana mayormente nublado con temperaturas frescas y algunas probabilidades de lluvia en varias localidades. Sin embargo, el domingo se perfila como el mejor día para disfrutar en familia, con condiciones más estables. Te contamos los detalles.

Día de la Niñez en Neuquén y Cipolletti: un fin de semana para celebrar

En Neuquén y Cipolletti, según el SMN, el viernes 15 se presentará con cielo mayormente cubierto durante todo el día. La temperatura máxima alcanzará los 15 °C, mientras que la mínima rondará los 6 °C.

No se esperan precipitaciones durante la mañana ni la tarde, pero hacia la noche aumenta la probabilidad de lluvias, lo que podría dejar algunas precipitaciones aisladas. Los vientos serán moderados con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

Por otro lado, durante el sábado 16, las condiciones mejoran levemente aunque el cielo seguirá mayormente nublado. Las temperaturas se mantendrán similares a las del viernes, con una mínima de 6 °C y una máxima de 15 °C. Las probabilidades de lluvia descienden notablemente.

Por último el domingo 17, se celebra el Día del Niño y el clima acompañará con una jornada ideal para compartir al aire libre. Si bien el cielo estará mayormente nublado, no se esperan lluvias. La temperatura máxima será de 13 °C y la mínima bajará a los 5 °C, por lo que será clave abrigarse bien durante las primeras horas del día.

El viento se mantendrá moderado con ráfagas que no superarán los 50 km/h, lo que permitirá disfrutar de plazas, paseos y encuentros sin mayores complicaciones.

Días fríos, nublados y con lluvia este fin de semana en Roca

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Roca anticipa un fin de semana con cielo mayormente nublado, temperaturas agradables y baja probabilidad de lluvias.

Durante el viernes 15 el cielo se presentará mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 6 °C de mínima y 15 °C de máxima. Si bien la mayor parte del día estará seco, hacia la noche aumenta la probabilidad de lluvias, lo que podría dejar algunas precipitaciones débiles o dispersas.

En cuanto al viento, habrá ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

El sábado 16 tendrá un leve repunte en cuanto a estabilidad. Si bien el cielo seguirá nublado, la probabilidad de lluvia baja considerablemente. Las temperaturas se mantendrán similares a las del viernes, con una máxima de 15 °C y una mínima de 6 °C. El viento será más calmo, por lo que se espera una jornada tranquila y fresca, ideal para actividades diurnas.

El domingo 17 de agosto, se perfila como el mejor día del fin de semana. El SMN prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y con una temperatura agradable que alcanzará los 18 °C.

Sin lluvia y buen tiempo en Viedma: cómo estará el fin de semana

El SMN para Viedma anunció un fin de semana con condiciones climáticas favorables, ideal para planificar actividades al aire libre. Aunque las temperaturas se mantendrán frescas, especialmente por las mañanas, no se esperan lluvias y el domingo, Día de la Niñez, tendrá tiempo estable y templado.

El viernes 15 se presentará con cielo mayormente cubierto a lo largo del día, aunque no hay probabilidad de lluvias. Las temperaturas irán desde los 2 °C de mínima a los 14 °C de máxima. El viento será moderado con ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Para el sábado 16 se espera una jornada similar, aunque con algo menos de nubosidad. Las temperaturas subirán levemente, con una mínima de 5 °C y una máxima de 15 °C. No hay probabilidades de precipitaciones y el viento continuará siendo moderado, con ráfagas entre 42 y 50 km/h.

El domingo 17 de agosto, cuando se celebra el Día del Niño, el tiempo acompañará plenamente. El SMN prevé una jornada sin lluvias, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 17 °C. La mínima será de 5 °C, por lo que será necesario abrigarse bien por la mañana, pero hacia el mediodía y la tarde las condiciones serán más agradables.

Lluvia en Bariloche: Día de la Niñez con buen tiempo

El fin de semana en Bariloche será con temperaturas bajas, cielo mayormente cubierto y posibles precipitaciones.

El viernes 15 se presenta con cielo mayormente cubierto pero sin lluvias previstas. Las temperaturas oscilarán entre los 2 °C de mínima y 10 °C de máxima, con viento leve y sin ráfagas significativas. Será una jornada tranquila en cuanto a condiciones climáticas, aunque el cielo estará predominantemente gris durante todo el día.

El sábado 16 se espera una jornada con probabilidad de lluvias débiles tanto en la mañana como en la noche. Las temperaturas continuarán siendo bajas, con mínima de 3 °C y máxima de 10 °C, en línea con el clima invernal.

El domingo 17 de agosto, se perfila como una jornada algo más favorable. Si bien el cielo estará parcialmente nublado, la probabilidad de precipitaciones es baja y las temperaturas serán similares al sábado, con mínima de 3 °C y máxima de 10 °C.

Villa La angostura: lluvia y viento

En Villa La Angostura será un fin de semana con temperaturas bajas, nubosidad persistente y probabilidad de lluvias en algunos tramos del sábado. El domingo, mostrará una mejora transitoria, con menos chances de lluvia y algo de sol, lo que permitirá salir a festejar si el abrigo no falta.

El viernes 15 será una jornada fría pero estable. El cielo estará mayormente nublado durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 2 °C de mínima y los 9 °C de máxima. El viento será leve y no se esperan ráfagas destacadas.

El sábado 16 se presenta más complicado desde lo climático. El SMN estima probabilidad de lluvias durante la mañana y la noche. La temperatura mínima será de 3°C, y la máxima apenas alcanzará los 8°C.

El domingo 17 de agosto, se espera una mejora en las condiciones del tiempo. Si bien el cielo continuará mayormente cubierto, la probabilidad de precipitaciones es baja, lo que permitirá disfrutar de la jornada al aire libre si se cuenta con el abrigo necesario. Las temperaturas seguirán siendo frías, con una mínima de 3°C y una máxima de 10°C.

San Martín de los Andes: fin de semana con lluvia y frío

San Martín de los Andes se prepara para un fin de semana largo con condiciones meteorológicas cambiantes, pero con una buena noticia: el domingo, Día del Niño, se espera que sea el día más estable y propicio para actividades al aire libre.

Este viernes 15, el cielo estará mayormente nublado durante todo el día, pero sin lluvias. Las temperaturas se mantendrán frías, con una mínima de 2°C y una máxima de 9°C. El viento será leve, con velocidades entre 7 y 22 km/h, y no se esperan ráfagas fuertes.

El sábado 16 volverá la inestabilidad, con probabilidad de lluvias tanto por la mañana como por la noche, aunque no se esperan precipitaciones intensas. El viento se mantendrá leve y las temperaturas oscilarán entre los 3° y 10°C.

Para el domingo 17, el clima acompañará. Se espera una jornada mayormente estable, con cielo parcialmente nublado y muy baja probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas serán algo más agradables, con una mínima de 4°C y una máxima de 10°C. Además, el viento será leve, lo que favorecerá las actividades recreativas al aire libre, una buena noticia para quienes planifiquen celebraciones o paseos.