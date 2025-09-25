Confirmado: Anses detalló a cuánto llegarán los montos mínimos y máximos en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó un aumento del 1,88% en los haberes de octubre 2025 para jubilados y pensionados y en los montos de las asignaciones familiares, junto con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

La actualización de los valores que estarán vigentes para el décimo mes del año, se da en línea con el dato de inflación de agosto, siendo formalizados mediante las Resoluciones 317 y 318/2025 publicadas en el Boletín Oficial.

Anses confirmó los montos mínimos y máximos en octubre 2025

La Anses estableció en el texto oficial que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de octubre de 2025, será de $326.298,38. Mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $2.195.679,22.

De esta manera, el reajuste hará que el haber mínimo suba de $320.277 a $326.298 y el haber máximo pase de $2.155.162 a $2.195.679. Como viene sucediendo hace más de un año, los que perciben la mínima cobrarán un bono de $70.000, por lo que las jubilaciones más bajas pasarán de $390.277 a $396.298.

Jubilaciones y pensiones: el calendario Anses de octubre 2025

Aunque resta confirmación oficial, el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones de Anses en octubre 2025 sería el siguiente:

Pensiones No Contributivas

8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

8 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

9 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

9 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

10 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

8 de octubre: DNI terminados en 0.

9 de octubre: DNI terminados en 1.

10 de octubre: DNI terminados en 2.

13 de octubre: DNI terminados en 3.

14 de octubre: DNI terminados en 4.

15 de octubre: DNI terminados en 5.

16 de octubre: DNI terminados en 6.

17 de octubre: DNI terminados en 7.

20 de octubre: DNI terminados en 8.

21 de octubre: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

22 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

23 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

24 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

27 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

28 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.