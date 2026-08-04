Dólar hoy, martes 4 de agosto: el BCRA recalcula el techo del mercado y a cuánto cotizan las pantallas

En la jornada de este martes 4 de agosto, el mercado cambiario retoma la actividad con la hoja de ruta del Banco Central redefinida para todo el mes. Tras la oficialización del IPC de junio, la autoridad monetaria recalculó el techo de la banda flotante de intervención, incorporando un ajuste de 1,9% que eleva el límite máximo para la venta de divisas hasta rozar los $1.880 hacia el cierre de agosto.

La recalibración del esquema busca otorgar un margen de previsibilidad a la plaza financiera mientras las cotizaciones de la banca pública y el mercado informal reacomodan sus valores de apertura. Con el tipo de cambio oficial operando con holgura por debajo del rango de intervención, la atención de los inversores en la región se enfoca en la dinámica de la brecha. A continuación, repasamos la grilla actualizada con los valores del día y las cotizaciones clave para tus operaciones.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: 4 de agosto 2026

La banca pública de referencia abren las operaciones, este 4 de agosto 2026, con los siguientes valores en pantalla:

Dólar oficial (compra): $1465

(compra): Dólar oficial (venta): $1515

(venta): Dólar tarjeta (consumos en el exterior): $1982

(consumos en el exterior): Dólar mayorista (operaciones comerciales): $ 1489

Según los criterios institucionales del Banco Nación (BNA), el valor del dólar oficial minorista sostiene el sendero de microajustes, pautado por la autoridad monetaria. Por su parte, el dólar tarjeta contempla el 30% fijo a cuenta de Ganancias tras la eliminación del Impuesto PAIS, consolidando un parámetro estable para consumos y servicios externos.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: 4 de agosto 2026

En el segmento de capitales e instrumentos financieros administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), las cotizaciones bursátiles abren de la siguiente manera:

Dólar MEP (dólar bolsa) : $1526

: Dólar CCL (Contado con Liquidación): $1580

(Contado con Liquidación): Dólar blue (mercado informal): se posiciona en $1525

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia este 4 de agosto 2026

Martes 4 de agosto 2026 . En Neuquén , el dólar oficial cierra su actividad en el Banco Provincia a:

$1.455 para la compra.

$1.525 para la venta.



. En , el cierra su actividad en el a: para la compra. para la venta. Martes 4 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia se ofrecía a:

$1.460 para la compra.

$1.510 para la venta.

Análisis de mercado: límites claros y distancia de intervención

El recalibrado de la banda flotante por parte del Banco Central establece un marco operativo previsible para la dinámica cambiaría de agosto. Al absorber el 1,9% de inflación registrado en junio, bajo el mecanismo habitual de desfase de dos meses, el margen superior de intervención sumó un incremento nominal de $34,69 sobre el piso previo de $1.845,28.

Con este ajuste, el dólar mayorista tiene vía libre para fluctuar sin ventas de la autoridad monetaria hasta el umbral de los $1.879,97, garantizando aire operativo para la plaza comercial sin forzar el uso de divisas internacionales.

La foto del mercado refleja una holgura técnica considerable frente al límite fijado por la conducción económica. Con el mayorista posicionado en $1.495 tras sumar $10 en el arranque del mes, la cotización se ubica a $384,97 (un 23,6%) por debajo de la zona de intervención directa del BCRA.



Este margen de maniobra, sumado al comportamiento del dólar minorista en la banca pública a $1.515 y el reacomodamiento del blue en $1.555, le permite al Gobierno sostener la prioridad de desinflar la economía reduciendo al mínimo la necesidad de volcar reservas en el Mercado Libre de Cambios.