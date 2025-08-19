Calendario Anses: cuándo se activa el pago a jubilados y pensionados en septiembre 2025

Aunque resta confirmación oficial, los jubilados y pensionados de la Anses recibirán un aumento del 1,9% en septiembre 2025. El incremento responde a la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Paralelamente, el Gobierno Nacional confirmó que continuará entregando el bono de hasta 70 mil pesos. ¿Cuándo se activa el pago?

Calendario Anses: cuándo cobrarán los jubilados y pensionados en septiembre 2025

La Anses difundió el calendario de pagos a jubilados y pensionados para todo el año. De esta manera, mediante la Resolución 1091/2024, es posible conocer las fechas de cobro para septiembre 2025.

Pensiones No Contributivas

8 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

9 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

10 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

11 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.

12 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

8 de septiembre: DNI terminados en 0.

9 de septiembre: DNI terminados en 1.

10 de septiembre: DNI terminados en 2.

11 de septiembre: DNI terminados en 3.

12 de septiembre: DNI terminados en 4.

15 de septiembre: DNI terminados en 5.

16 de septiembre: DNI terminados en 6.

17 de septiembre: DNI terminados en 7.

18 de septiembre: DNI terminados en 8.

19 de septiembre: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

22 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

23 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

24 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

25 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.

26 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.