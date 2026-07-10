Calendario de ANSES para julio 2026: ¿quiénes cobrarán el lunes tras el feriado?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debió fraccionar su esquema de depósitos ordinarios de julio 2026, debido a la confluencia del feriado nacional por el Día de la Independencia y la jornada no laborable con fines turísticos dictada para este viernes.

Tras completarse las primeras liquidaciones anticipadas de ANSES antes del cese de actividad, las entidades bancarias se preparan para reabrir sus puertas con un esquema de atención concentrado. De acuerdo con las directivas del organismo previsional, el operativo de pagos retomará su curso normal el lunes 13 de julio 2026, dando cierre a un fin de semana extendido de cuatro días sin clearing financiero.

Jubilaciones: el esquema de la Administración Nacional de la Seguridad Social que se activa el lunes 13 de julio 2026

La reanudación del servicio de cajas automáticas y atención presencial en los bancos estará dirigida, de forma estricta, a un sector de la clase pasiva.

Las autoridades de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) determinaron que el ordenamiento de partidas para la jubilación mínima de ANSES se reiniciará bajo los siguientes parámetros, vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI):

Primer turno de reactivación : los beneficiarios que perciben la jubilación mínima de ANSES y poseen documentos terminados en 2 tendrán sus fondos acreditados de forma automática el lunes 13 de julio 2026.

: los beneficiarios que perciben la y poseen documentos terminados en 2 tendrán sus fondos acreditados de forma automática el lunes 13 de julio 2026. Aumento por Movilidad : los haberes de esta campaña se liquidan con un incremento del 2,15% derivado de la indexación por inflación. El piso jubilatorio base quedó establecido de forma oficial en $411.787,67.

: los haberes de esta campaña se liquidan con un incremento del 2,15% derivado de la indexación por inflación. El piso jubilatorio base quedó establecido de forma oficial en $411.787,67. Bono de Contingencia: al básico se le acopla la continuidad del refuerzo extraordinario de $70.000 para las prestaciones de menor cuantía, consolidando un ingreso bruto de $481.787,67 en el plano nacional (monto que en Río Negro y Neuquén se eleva de forma neta por el cómputo del 40% de Zona Austral, regulado por la Ley 19.485).

Jubilaciones: el cronograma remanente de la Administración Nacional de la Seguridad Social para el resto de julio 2026

Una vez superado el cuello de botella del inicio de semana, la Administración Nacional de la Seguridad Social dará continuidad al almanaque diario, distribuyendo una terminación numérica por jornada hábil para el universo que cobra hasta un haber mínimo:

DNI finalizados en 3: martes 14 de julio 2026.

DNI finalizados en 4: miércoles 15 de julio 2026.

DNI finalizados en 5: jueves 16 de julio 2026.

DNI finalizados en 6: viernes 17 de julio 2026.

DNI finalizados en 7: lunes 20 de julio 2026.

DNI finalizados en 8: martes 21 de julio 2026.

DNI finalizados en 9: miércoles 22 de junio 2026.

Desde la conducción de la seguridad social recuerdan que los jubilados, cuyos ingresos superen la escala básica contributiva no registran modificaciones por las fechas patrias de este tramo, manteniendo sus jornadas de cobro unificadas a partir del jueves 23 de julio 2026.

Para evitar contingencias operativas o traslados innecesarios durante las mañanas invernales, los titulares, tutores y apoderados pueden constatar el lugar exacto de acreditación y los descuentos de ley ingresando de forma digital a la aplicación o portal oficial Mi ANSES provistos de su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, canal que además mantiene habilitada la visualización del recibo previsional digital para dispositivos móviles.