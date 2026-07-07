Salarios de albañiles en julio 2026: nuevos incrementos y bonos según UOCRA

Tras la homologación oficial dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, entró en plena vigencia el segundo tramo de la paritaria anual 2026 para albañiles y trabajadores de la construcción encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75.

El acuerdo salarial, rubricado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), fija una pauta de incrementos escalonados para los albañiles que busca recomponer los ingresos en las distintas regiones del territorio nacional.

Julio 2026: los aumentos salariales de la UOCRA para la construcción y el sendero de incrementos

El esquema de recomposición salarial homologado por las autoridades laborales prevé un avance escalonado, que se extiende a lo largo del trimestre invernal. El acuerdo definitivo instrumenta una suba acumulativa total del 6,12% distribuida entre los meses de junio y agosto 2026, impactando de forma directa en las planillas de liquidación de haberes:

Junio 2026 : se aplicó un incremento inicial del 2,1% sobre las remuneraciones básicas, vigentes al 31 de mayo.

: se aplicó un incremento inicial del 2,1% sobre las remuneraciones básicas, vigentes al 31 de mayo. Julio 2026 : se liquida durante este mes un aumento adicional del 2%, calculado sobre los salarios básicos del mes anterior.

: se liquida durante este mes un aumento adicional del 2%, calculado sobre los salarios básicos del mes anterior. Agosto 2026: está pautada una suba del 1,9% sobre los valores de julio 2026, tramo que ya se encuentra acordado colectivamente.

Un elemento fundamental de este acuerdo es el diseño técnico de los ingresos: el convenio estipula la incorporación progresiva de parte de los conceptos adicionales al salario básico ordinario, permitiendo que las subas impacten positivamente en el cálculo de adicionales futuros y aguinaldos del personal técnico y operativo.

Albañiles: sumas no remunerativas de la UOCRA para julio 2026 en la Patagonia (Zona B)

Además de los ajustes porcentuales sobre el básico, los operarios perciben este mes sumas fijas adicionales que varían según el escalafón y la zona geográfica en la que prestan servicios. Para la región patagónica general (catalogada técnicamente como Zona B, que incluye a Río Negro, Neuquén y Chubut), el valor de los bonos no remunerativos de julio 2026 se desglosa así:

Ayudante y Sereno: perciben un adicional no remunerativo de $64.300.

Medio Oficial: el monto del bono extra se ubica en $68.200.

Oficial: el concepto por fuera del básico se liquidará en $74.500.

Oficial Especializado: la suma no remunerativa asciende a $80.900.

Para tener en cuenta: en los yacimientos y obras de la Zona C-Austral (Santa Cruz y Tierra del Fuego), dichos importes de refuerzo son superiores, alcanzando por ejemplo los $145.700 para la máxima categoría del escalafón de los trabajadores de la construcción.

Aportes, contribuciones del acuerdo de la UOCRA y la próxima mesa de revisión

La paritaria del sector ratificó también los esquemas de financiamiento solidario, para la estructura asistencial y gremial de la actividad. En el texto homologado se mantiene el descuento extraordinario del 2% mensual, destinado a los trabajadores de la construcción que no se encuentren afiliados formalmente a la entidad sindical.

De igual manera, las empresas del sector deben cumplir con una contribución patronal extraordinaria equivalente al 2% mensual calculado sobre los haberes sujetos a aportes legales de cada obrero en actividad. Ambas herramientas financieras poseen carácter excepcional, por lo que las cámaras empresarias aclararon que no generarán permanencia regulatoria en futuras discusiones de haberes.

Con el propósito de monitorear la evolución del sector y evitar desfasajes, la UOCRA, CAMARCO y FAEC ratificaron la vigencia operativa de la comisión de seguimiento de las variables económicas de la construcción.

En este sentido, los representantes gremiales y empresarios volverán a reunirse el próximo 20 de julio 2026 para auditar los índices del mercado y comenzar a delinear las pautas y reajustes salariales, correspondientes al tramo de ingresos que regirá a partir de septiembre 2026.