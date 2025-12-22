Cipolletti ofrece importantes descuentos por el pago anual anticipado de tasas 2026

La municipalidad de Cipolletti recordó la posibilidad de adherirse al sistema de tasas municipales digitales.

El Municipio de Cipolletti informó el cronograma del Pago Anticipado 2026 para las tasas municipales, con descuentos escalonados para quienes abonen en forma adelantada. El beneficio se aplica sobre la tasa pura y busca incentivar el cumplimiento temprano de las obligaciones.

El primer vencimiento será el 30 de enero de 2026 y ofrece un 15% de descuento en el pago de las tasas. La segunda fecha está prevista para el 27 de febrero, con una bonificación del 10%, mientras que el tercer vencimiento será el 31 de marzo, con un descuento del 5%.

En cuanto a las tasas mensuales, la primera emisión de boletas está programada para el 20 de enero de 2026. Desde el Ejecutivo señalaron que el esquema apunta a ordenar el calendario de pagos y brindar previsibilidad a los contribuyentes.

Los medios habilitados para abonar las tasas son Rapipago, Pago Fácil, la página web del Municipio mediante pagos online, Mercado Pago y las cajas de recaudación municipales. La atención presencial se realiza en las delegaciones de Yrigoyen y Villegas, y en Brentana 571, de lunes a viernes de 7:30 a 13.

Además, el Municipio recordó la posibilidad de adherirse al sistema de tasas municipales digitales, una modalidad más ágil y sustentable. Actualmente, más de 8.500 vecinos ya reciben sus boletas por correo electrónico.

La iniciativa apunta a promover la despapelización del Estado y reducir el impacto ambiental, facilitando el acceso a la información tributaria y agilizando los trámites para los contribuyentes.

Ante dudas o consultas, los vecinos pueden comunicarse con el área de Recaudaciones a través del correo electrónico rentas@cipolletti.gob.ar, donde se brinda asesoramiento sobre vencimientos, modalidades de pago y beneficios vigentes.