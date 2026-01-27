ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Cómo hacer los reclamos en Defensa del Consumidor en Río Negro: el paso a paso de forma online

Hacerlo directamente a través del sitio oficial del organismo garantiza una atención ágil, completa y efectiva.

Redacción

Por Redacción

Cómo hacer el reclamo en Defensa del Consumidor. Foto. Gentileza Gobierno de Río Negro.

Cómo hacer el reclamo en Defensa del Consumidor. Foto. Gentileza Gobierno de Río Negro.

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, a través del área de Defensa del Consumidor, recomendó a la ciudadanía canalizar los reclamos directamente mediante el sitio oficial del organismo a fin de garantizar una atención ágil, completa y efectiva.

Informaron que los reclamos iniciados por plataformas externas, como Mi Argentina, suelen ingresar con demoras y sin la información necesaria, lo que dificulta su correcta tramitación y retrasa la intervención del organismo provincial.

Cómo hacer el reclamo en Defensa del Consumidor en Río Negro:

En su página detallaron los pasos para hacer el reclamo de manera online:

  • Ir a «Realiza tu denuncia». Se requerirá crear un usuario.
  • Luego indicar rubro y completar datos personales, documentación y proveedor.
  • Se enviará por email un número de reclamo para tener un seguimiento de cómo avanza.

Recomendaciones para hacer los reclamos

Desde el organismo recomendaron:

  • Cargar toda la información requerida desde el inicio.
  • Adjuntar documentación respaldatoria de manera correcta.
  • Facilitar el análisis del caso y acortar los plazos de respuesta.
  • Garantizar una comunicación directa con el organismo provincial competente.

Explicaron que todas las denuncias se realizan mediante usuario y clave, que se crean por única vez, lo que permite iniciar reclamos de forma sencilla y guiada, además de realizar el seguimiento del trámite y conocer su estado en cada etapa.

«Centralizar las denuncias en el canal correspondiente es clave para mejorar la gestión, optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer la defensa de los derechos de las y los consumidores en la provincia», indicaron.


Temas

Consumo

Reclamos

Río Negro

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, a través del área de Defensa del Consumidor, recomendó a la ciudadanía canalizar los reclamos directamente mediante el sitio oficial del organismo a fin de garantizar una atención ágil, completa y efectiva.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios