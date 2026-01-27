Cómo hacer los reclamos en Defensa del Consumidor en Río Negro: el paso a paso de forma online
Hacerlo directamente a través del sitio oficial del organismo garantiza una atención ágil, completa y efectiva.
La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, a través del área de Defensa del Consumidor, recomendó a la ciudadanía canalizar los reclamos directamente mediante el sitio oficial del organismo a fin de garantizar una atención ágil, completa y efectiva.
Informaron que los reclamos iniciados por plataformas externas, como Mi Argentina, suelen ingresar con demoras y sin la información necesaria, lo que dificulta su correcta tramitación y retrasa la intervención del organismo provincial.
Cómo hacer el reclamo en Defensa del Consumidor en Río Negro:
En su página detallaron los pasos para hacer el reclamo de manera online:
- Primero ingresar a su página web.
- Ir a «Realiza tu denuncia». Se requerirá crear un usuario.
- Luego indicar rubro y completar datos personales, documentación y proveedor.
- Se enviará por email un número de reclamo para tener un seguimiento de cómo avanza.
Recomendaciones para hacer los reclamos
Desde el organismo recomendaron:
- Cargar toda la información requerida desde el inicio.
- Adjuntar documentación respaldatoria de manera correcta.
- Facilitar el análisis del caso y acortar los plazos de respuesta.
- Garantizar una comunicación directa con el organismo provincial competente.
Explicaron que todas las denuncias se realizan mediante usuario y clave, que se crean por única vez, lo que permite iniciar reclamos de forma sencilla y guiada, además de realizar el seguimiento del trámite y conocer su estado en cada etapa.
«Centralizar las denuncias en el canal correspondiente es clave para mejorar la gestión, optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer la defensa de los derechos de las y los consumidores en la provincia», indicaron.
