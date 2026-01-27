Cómo hacer los reclamos en Defensa del Consumidor en Río Negro: el paso a paso de forma online

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, a través del área de Defensa del Consumidor, recomendó a la ciudadanía canalizar los reclamos directamente mediante el sitio oficial del organismo a fin de garantizar una atención ágil, completa y efectiva.

Informaron que los reclamos iniciados por plataformas externas, como Mi Argentina, suelen ingresar con demoras y sin la información necesaria, lo que dificulta su correcta tramitación y retrasa la intervención del organismo provincial.

Cómo hacer el reclamo en Defensa del Consumidor en Río Negro:

En su página detallaron los pasos para hacer el reclamo de manera online:

Primero ingresar a su página web.

Ir a «Realiza tu denuncia». Se requerirá crear un usuario.



Luego indicar rubro y completar datos personales, documentación y proveedor.

Se enviará por email un número de reclamo para tener un seguimiento de cómo avanza.





Recomendaciones para hacer los reclamos

Desde el organismo recomendaron:

Cargar toda la información requerida desde el inicio.

Adjuntar documentación respaldatoria de manera correcta.

Facilitar el análisis del caso y acortar los plazos de respuesta.

Garantizar una comunicación directa con el organismo provincial competente.

Explicaron que todas las denuncias se realizan mediante usuario y clave, que se crean por única vez, lo que permite iniciar reclamos de forma sencilla y guiada, además de realizar el seguimiento del trámite y conocer su estado en cada etapa.

«Centralizar las denuncias en el canal correspondiente es clave para mejorar la gestión, optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer la defensa de los derechos de las y los consumidores en la provincia», indicaron.