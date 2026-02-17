Cómo sigue el calendario de pagos de Anses en febrero 2026 tras el feriado de Carnaval
Tras la pausa por los feriados de Carnaval, Anses retoma esta semana el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Desde el miércoles 18 de febrero se reanudan los depósitos según la terminación del DNI.
Tras el fin de semana largo por los feriados de Carnaval, la Anses reanudará el calendario de pagos desde el miércoles 18 de febrero de 2026. Durante el lunes 16 y el martes 17, la actividad bancaria y administrativa estuvo suspendida en todo el país, lo que generó una pausa en los depósitos de jubilaciones, pensiones y asignaciones.
Con la vuelta a la actividad, la Anses retomará el flujo normal de pagos a través de los cajeros automáticos y entidades bancarias, priorizando a quienes quedaron pendientes antes del feriado.
Los beneficiarios que perciben el haber mínimo de $359.254,35, que con el bono de $70.000 alcanza los $429.254,35, cobrarán según la terminación del DNI:
- Miércoles 18 de febrero: DNI terminados en 5
- Jueves 19 de febrero: DNI terminados en 6 y 7
- Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 8 y 9
En tanto, los jubilados que superan la mínima comenzarán a cobrar recién la semana siguiente, desde el lunes 23 de febrero. Para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el cronograma queda de la siguiente manera:
- Miércoles 18 de febrero: DNI terminados en 5
- Jueves 19 de febrero: DNI terminados en 6
- Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 7
- Lunes 23 de febrero: DNI terminados en 8
- Martes 24 de febrero: DNI terminados en 9
Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) retomarán el cobro el miércoles 18 de febrero para DNI terminados en 4. Por su parte, las Asignaciones por Prenatal y Maternidad se pagarán el mismo miércoles a los documentos finalizados en 6 y 7.
Quienes tengan dudas sobre el día exacto de acreditación pueden consultar de forma gratuita a través de Mi Anses:
- Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ir a la sección “Cobros”.
- Seleccionar “Consultar fecha y medio de cobro”.
