Jubilados ANSES: cuánto cobran en marzo 2026 tras el aumento del 2,9% y el bono extra de $70.000

Tras la difusión del dato de inflación de enero 2026 por parte de INDEC, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.

A este porcentaje de incremento en las jubilaciones de ANSES se le suma, una vez más, el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.

Montos oficiales de jubilaciones ANSES en marzo 2026: ¿Cuánto es el total con el bono?

El nuevo ajuste impacta en toda la pirámide previsional, pero el dato más esperado es el del haber mínimo, que sirve de referencia para millones de beneficiarios. Con el aumento del 2,9%, la jubilación mínima pasa a ser de $369.600,88.

Al sumar el refuerzo previsional de $70.000, ningún jubilado o pensionado del sistema contributivo percibirá menos de $439.600,88. Por su parte, el haber máximo también experimenta una suba proporcional, situándose en los $2.487.063,96, monto que no incluye el bono de refuerzo.

Dato clave: Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán en marzo 2026 un total de $365.680,70 (haber de $295.680,70 + bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez alcanzarán los $328.720,61 finales.

Calendario de pagos ANSES marzo 2026: fechas confirmadas para jubilados de la mínima

ANSES ya adelantó el cronograma de marzo 2026 para que los beneficiarios puedan planificar sus gastos. Como es habitual, el orden de pago se rige por el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI terminados en 0 : lunes 9 de marzo 2026.

: lunes 9 de marzo 2026. DNI terminados en 1 : martes 10 de marzo 2026.

: martes 10 de marzo 2026. DNI terminados en 2 : miércoles 11 de marzo 2026.

: miércoles 11 de marzo 2026. DNI terminados en 3 : jueves 12 de marzo 2026.

: jueves 12 de marzo 2026. DNI terminados en 4 : viernes 13 de marzo 2026.

: viernes 13 de marzo 2026. DNI terminados en 5 : lunes 16 de marzo 2026.

: lunes 16 de marzo 2026. DNI terminados en 6 : martes 17 de marzo 2026.

: martes 17 de marzo 2026. DNI terminados en 7 : miércoles 18 de marzo 2026.

: miércoles 18 de marzo 2026. DNI terminados en 8 : jueves 19 de marzo 2026.

: jueves 19 de marzo 2026. DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo 2026.

Jubilados ANSES: Cuándo cobran quienes superan el haber mínimo en marzo 2026

Para aquellos jubilados cuyos ingresos exceden la mínima, el calendario se desplaza hacia la última semana del mes, manteniendo la misma lógica de escalonamiento por terminación de DNI:

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 23 de marzo 2026.

: lunes 23 de marzo 2026. DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 25 de marzo 2026.

: miércoles 25 de marzo 2026. DNI terminados en 4 y 5 : jueves 26 de marzo 2026.

: jueves 26 de marzo 2026. DNI terminados en 6 y 7 : viernes 27 de marzo 2026.

: viernes 27 de marzo 2026. DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo 2026.

El bono de $70.000 se acredita de forma automática el mismo día del cobro del haber principal. No es necesario realizar ningún trámite extra ni acudir a las oficinas de ANSES para recibir este beneficio.