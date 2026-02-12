ANSES y el Carnaval: cómo afecta el pago a jubilados en febrero 2026

La llegada del primer fin de semana extra largo de 2026 impacta directamente en el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Debido a los feriados inamovibles de Carnaval, la actividad bancaria y administrativa se verá interrumpida durante cuatro días consecutivos, lo que genera una partición en el calendario para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Para garantizar que los beneficiarios de ANSES cuenten con sus fondos, el organismo previsional ha diseñado un esquema que divide a los titulares entre quienes reciben su dinero antes de los festejos y aquellos que lo verán acreditado recién al retomar la actividad el próximo miércoles 18 de febrero 2026.

ANSES: ¿Quiénes cobran antes de los feriados de Carnaval en febrero 2026?

Para evitar demoras excesivas, ANSES ha agilizado los pagos durante la segunda semana de febrero 2026. Los beneficiarios que tienen prioridad son aquellos que perciben la jubilación mínima y las Pensiones No Contributivas (PNC). De acuerdo al cronograma oficial, los grupos que tendrán el dinero disponible antes del inicio del fin de semana largo son:

Jueves 12 de febrero 2026 : jubilados con DNI terminados en 3.

: jubilados con DNI terminados en 3. Viernes 13 de febrero 2026: jubilados con DNI terminados en 4 y titulares de PNC con documentos finalizados en 8 y 9.

Es importante considerar que para las Pensiones No Contributivas el calendario se completa íntegramente este viernes, permitiendo que todos los beneficiarios de este sector pasen el período de Carnaval con sus haberes ya depositados.

Cronograma ANSES tras el fin de semana largo de febrero 2026: fechas para DNI del 5 al 9

Una vez finalizados los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero 2026, el sistema retomará los depósitos de manera escalonada. El miércoles 18 será una jornada clave, ya que se reactiva el flujo de pagos para el resto de los jubilados que cobran la mínima:

Miércoles 18 de febrero : DNI terminados en 5.

: DNI terminados en 5. Jueves 19 de febrero : DNI terminados en 6 y 7.

: DNI terminados en 6 y 7. Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 8 y 9.

Al unificar terminaciones de DNI en los días jueves y viernes posteriores al feriado, ANSES busca normalizar el calendario antes del inicio de los pagos para quienes superan el haber mínimo, que comenzarán el lunes 23 de febrero 2026.

Montos ANSES de febrero 2026: haberes actualizados y bono confirmado

Más allá de los cambios de fecha, los montos a percibir este mes mantienen el incremento del 2,85% establecido por la fórmula de movilidad. Todos los jubilados que perciben la mínima recibirán el haber base de $359.254,35 más el refuerzo previsional.

La liquidación final para este mes queda compuesta de la siguiente manera:

Haber Mínimo : $359.254,35.

: $359.254,35. Bono Extraordinario : $70.000.

: $70.000. Total Garantizado: $429.254,35.

Se recomienda a los usuarios utilizar los canales electrónicos (cajeros automáticos y compras con tarjeta de débito) durante este fin de semana largo, ya que las terminales de autoservicio y los sistemas de pago digital funcionarán con normalidad a pesar del cierre de las sucursales bancarias.