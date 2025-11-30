ESCUCHÁ RN RADIO
Cruzar a Chile hoy: guía completa sobre pasos, horarios y documentación necesaria

Estado de pasos fronterizos este domingo 30 de noviembre 2025, a la vuelta del fin de semana largo. ¿Cómo están las rutas para volver de Chile hoy? Acá las condiciones y las recomendaciones oficiales para viajar hoy.

Si tenés planeado cruzar la cordillera este domingo 30 de noviembre 2025, atención al parte oficial. Vialidad Nacional actualizó el estado de las rutas y los pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro para esta jornada clave del fin de semana.

El dato clave:

  • Pino Hachado y Cardenal Samoré se encuentran habilitados y con circulación normal.

Si vas a salir a la ruta, chequeá el pronóstico:

  • Máximas de hasta 26 grados hoy en cordillera.
  • Se mantienen cálidos los próximos días.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, domingo 30 de noviembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy , la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso FronterizoEstado Hoy (30/11/2025)Horario de AtenciónRecomendaciones Clave
Cardenal SamoréHABILITADO8 a 19 hs.Calzada mojada. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO8 a 20 hs.Sectores poceados y barro.
Pino HachadoHABILITADO8 a 19 hs.Zonas con animales sueltos. Posible
caída de piedras en el km 48.
IcalmaHABILITADOEgreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.		Sectores poceados. Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumHABILITADO8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza.Sectores poceados y barro. Portar cadenas.
PichachenHABILITADODe 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.		Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este domingo 30 de noviembre 2025:

  • Se intensifica la inestabilidad durante el día de hoy con formación de tormentas eléctricas en Cordillera. Probables lluvias, chaparrones algunos localmente fuertes, ocasional granizo y viento en áreas de tormenta.
  • Se mantiene inestable el domingo con ingreso de aire frío en cordillera, lluvias y algunas neviscas en montaña.
  • Tormentas en la región con vientos hacia la noche del sudoeste que mejora las condiciones para el lunes.

    Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, domingo 30 de noviembre 2025

    Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:

    CategoríaRequisito ObligatorioDetalle de Vehículo
    IdentidadDNI o Pasaporte vigente.N/A
    Vehículo PropioTítulo y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).Permiso de conducir.
    Vehículo de TercerosCédula Azul o Autorización ante Escribano Público.Válida en Chile y Mercosur.
    SeguroComprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).Obligatorio (ej. Carta verde).
    VialPortación de CadenasIndispensable para alta montaña en esta época.

