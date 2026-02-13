Reparación histórica en Neuquén: abrió la Casa Integral de Mujeres “Ivana y Mayka Rosales”

"Hoy se cumple uno de los compromisos más importantes y un gran anhelo de mi mamá”, declaró su hija Abril Rosales.

En un acto este viernes quedó inaugurada en Plottier la Casa Integral de Mujeres “Ivana y Mayka Rosales”, un dispositivo destinado a la protección y el acompañamiento interdisciplinario de mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género. La apertura salda una deuda pendiente del Estado provincial y concreta uno de los compromisos asumidos en un acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Refugio para víctima de violencia machista: «lugares de fortalecimiento de derechos»

La ceremonia estuvo encabezada por Abril Rosales —hija de Ivana y hermana de Mayka—, quien abrió simbólicamente las puertas del espacio. “Mi madre inició en 2019 una causa por la vulneración de sus derechos, los de mi hermana y los míos. Dentro del acuerdo pidió la creación de este refugio para víctimas de violencia machista. Hoy se cumple uno de los compromisos más importantes y un gran anhelo de mi mamá”, expresó Abril, quien también llamó a no romantizar la existencia de refugios y a pensar estos espacios como lugares de fortalecimiento de derechos.

La construcción de la casa forma parte del primer acuerdo de solución amistosa firmado por el Estado argentino ante la CIDH en un caso de violencia por motivos de género. Tras el fallecimiento de Ivana Rosales, Abril continuó el proceso hasta alcanzar el acuerdo que incluyó, entre otros puntos, la creación de este dispositivo.

Sin embargo, la obra se demoró durante años porque el edificio original no cumplía con las condiciones previstas. Finalmente, en diciembre de 2024, la actual gestión provincial decidió avanzar con una nueva construcción, con una inversión de $464.173.454,16.

El nuevo edificio cuenta con 300 metros cuadrados cubiertos y 1.860 metros descubiertos. Dispone de 11 plazas de alojamiento seguro —una de ellas adaptada para personas con movilidad reducida—, comedor, salones para actividades formativas y oficinas para el trabajo de equipos técnicos. El equipamiento fue donado por la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia de Neuquén (Fecene).

La Casa Integral funcionará bajo tres pilares: asistencia interdisciplinaria -con abordaje legal, psicológico y social-; formación y empoderamiento para la autonomía económica; y refugio y resguardo en situaciones de riesgo inminente. La gestión estará a cargo de la Secretaría de Mujeres y Diversidad de la provincia, con la participación de Abril Rosales en el equipo técnico.

Del acto participaron el gobernador Rolando Figueroa; el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; la secretaria de Mujeres y Diversidad, Lorena Barabini; la senadora nacional Julieta Corroza, y organizaciones que acompañaron la lucha de la familia.

El ministro Tobares destacó que las 11 plazas de Plottier se suman a las 35 del dispositivo “Somos Nehuen” y a las 70 que se inaugurarán próximamente en el hogar del barrio Almafuerte. Barabini, por su parte, sostuvo que la apertura representa “una deuda histórica que el Estado neuquino comienza a reparar”.