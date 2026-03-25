Edersa trabaja en sectores dañados por el temporal en Valle Medio: anunció un corte de luz para este miércoles en Chimpay

Edersa informó que este miércoles se realizará un corte de luz urgente en Chimpay. La medida se tomó con el objetivo de realizar obras de mantenimiento en un sector donde se registraban fallas eléctricas tras el último temporal que impactó en Valle Medio.

La empresa distribuidora de servicio informó que la interrupción iniciará al mediodía y podría durar hasta tres horas. Mirá el detalle de las zonas y las horas afectadas.

Corte de luz en Chimpay: el detalle

La empresa informó que durante los últimos días, en la zona este de Chimpay se registró una serie de cortes de servicios debido a que uno de los alimentadores troncales que abastece a la localidad, tenía fallas. El mismo resultó «dañado por el último temporal que golpeó con dureza al Valle Medio rionegrino», indicaron.

En este sentido la distribuidora eléctrica EdERSA definió un plan de trabajo que iniciará a las 12 y se extenderá hasta alrededor de las 15. Se «realizará recambio y modernización de artefactos, labores de mantenimiento y poda preventiva».

Las zonas afectadas por el corte, son: barrios Triángulo, La Laguna, Parque Ceferino; cooperativa de agua La Chimpayense; estación de servicios YPF; y sectores rurales aledaños.

Los daños que dejó el temporal de Valle Medio

Edersa comunicó que el «temporal que sacudió a varias localidades del Valle Medio la semana pasada provocó todo tipo de contingencias, daños y roturas sobre las instalaciones eléctrica de media y baja tensión».

Una de los sectores más dañados fue sobre el alimentador “Moño Azul”, que distribuye energía en los sectores antes señalados. Contaron que tras el temporal cayó un enorme álamo en el sector conocido como “Los Piletones del DPA” y la planta no sólo cortó cables, también «rompió postes y generó la rotura de un importante reconectador de media tensión».

«El artefacto es fundamental para la previsibilidad y seguridad del servicio, ya que permite detectar y despejar fallas fugaces, logrando mantener el suministro sin cortes», resaltaron.

Por su parte una fuente operativa de la compañía, explicó: «Con este artefacto fuera de servicio, la caída de ramas o las aves sobre las líneas generan problemas de servicio. Eso es lo que han experimentado en la zona este de Chimpay durante los últimos días. Estos artefactos están telecomandados y teleoperados, pero ahora no podemos ver las fallas y reconectar de esa manera, si no que tenemos que buscarlas en el terreno, lo que hace todo más lento».

La empresa indicó que la prioridad es poner en funcionamiento un nuevo reconectador en esa zona de la localidad.