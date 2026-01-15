Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora y mes en enero 2026 

Las empleadas domésticas, así como todos los trabajadores del servicio de casas particulares en general recibirán este mes de enero 2026 un aumento de salarial acordado en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Hay que tener en cuenta que esta actualización es del incremento del 1,3% sobre los sueldos y las horas de diciembre de 2025.

Este ajuste corresponde al tramo final del acuerdo paritario y se calcula sobre los haberes devengados durante diciembre último. Además, al salario de una empleada doméstica se le suma un bono no remunerativo, que se liquida de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas y no depende de la categoría de la empleada.

Por ahora, este es el último aumento salarial acordado en paritarias, y aún no hay confirmación oficial sobre ajustes adicionales en los meses siguientes.

Empleada doméstica: cuánto cobra por hora y mes en enero 2026

A continuación, los montos que cobrará por hora y por mes en enero una empleada doméstica y cada una de las categorías. Hay que recordar que se trata de lo trabajado en diciembre y que se recibirá en enero 2026:

Supervisor/a

Con retiro: $471.956,01 mensuales y $3.783,33 por hora

Sin retiro: $525.712,99 mensuales y $4.143,70 por hora

Personal para tareas específicas

Con retiro: $438.475,56 mensuales y $3.582,79 por hora

Sin retiro: $488.091,78 mensuales y $3.926,84 por hora

Caseros

Sin retiro: $427.821,61 mensuales y $3.383,54 por hora

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $427.821,61 mensuales y $3.383,54 por hora

Sin retiro: $476.755,68 mensuales y $3.784,32 por hora

Personal para tareas generales

Con retiro: $384.713,01 mensuales y $3.135,99 por hora

Sin retiro: $427.821,61 mensuales y $3.383,54 por hora

A los básicos del convenio hay que sumar el adicional por antigüedad, equivalente a un 1 por ciento por cada año trabajado de la empleada doméstica en su relación laboral, sobre los salarios mensuales.

También hay un extra del 30 por ciento calculado sobre los salarios mínimos de cada categoría, para empleadas del sector que trabajan en zonas desfavorables como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o en el Partido de Carmen de Patagones.