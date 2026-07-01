Aumento salarial para empleadas domésticas en julio 2026: ¿cuánto corresponde?

Bajo los lineamientos de la Resolución 4/2026, homologada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), en julio 2026 entra en plena vigencia el último tramo de aumentos acumulativos para las empleadas domésticas.

Esta actualización salarial de invierno presenta una particularidad técnica de fondo, publicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): la incorporación definitiva del 50% restante del bono extraordinario de marzo, directamente a la estructura del básico de empleadas domésticas.

Para los empleadores de la Patagonia, este reordenamiento contable eleva de forma inmediata el piso de las cargas sociales debido al impacto directo que ejerce sobre los plus regionales obligatorios.

Escala oficial: los nuevos sueldos básicos de empleadas domésticas en julio 2026

La grilla salarial, difundida por las autoridades laborales, opera como el piso mínimo legal para todo el territorio nacional, permitiendo la negociación de montos superiores entre las partes.

Al consolidarse la absorción total del bono y el último ajuste paritario, los haberes mínimos fijos para el servicio doméstico en julio 2026 quedan establecidos de la siguiente manera:

Personal para tareas generales (Limpieza) : la hora se fija en $3.733,72 con retiro y $3.996,45 sin retiro. El sueldo mensual base pasa a $458.053,22 y $505.302,76, respectivamente.

: la hora se fija en $3.733,72 con retiro y $3.996,45 sin retiro. El sueldo mensual base pasa a $458.053,22 y $505.302,76, respectivamente. Asistencia y cuidado de personas (Niñeras y cuidadores) : el valor horario se ubica en $3.996,45 con retiro y $4.435,86 sin retiro. En términos mensuales, los mínimos se elevan a $505.302,76 y $558.972,92.

: el valor horario se ubica en $3.996,45 con retiro y $4.435,86 sin retiro. En términos mensuales, los mínimos se elevan a $505.302,76 y $558.972,92. Caseros : el personal que reside en el lugar de trabajo percibirá un básico de $3.996,45 por hora y un haber mensual de $505.302,76.

: el personal que reside en el lugar de trabajo percibirá un básico de $3.996,45 por hora y un haber mensual de $505.302,76. Personal para tareas específicas : la escala horaria queda en $4.223,25 con retiro y $4.597,18 sin retiro; con sueldos mensuales de $517.006,43 y $571.426,17.

: la escala horaria queda en $4.223,25 con retiro y $4.597,18 sin retiro; con sueldos mensuales de $517.006,43 y $571.426,17. Supervisores: la categoría jerárquica del sector devengará un piso de $4.438,77 por hora con retiro y un sueldo mensual de $553.725,91.

Empleadas domésticas: zona desfavorable patagónica y el remanente del aguinaldo

Para los hogares y los trabajadores del servicio doméstico radicados en Neuquén y Río Negro, la aplicación de la Resolución 4/2026 sostiene los beneficios geográficos históricos sobre una base de cálculo superior. Al integrarse el bono al sueldo básico mensual, se incrementa automáticamente el valor de los adicionales obligatorios.

La normativa de la CNTCP ratifica la vigencia del plus por zona desfavorable del 31% para toda la región patagónica (La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones). A este porcentaje se le debe adicionar el 1% en concepto de antigüedad por cada año de servicios continuados, computados desde septiembre 2020.

Por otra parte, ante el vencimiento del plazo oficial para abonar la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) el pasado 30 de junio 2026, los empleadores deben recordar que la liquidación del aguinaldo tiene que calcularse sobre el 50% de la mejor remuneración del semestre enero-junio, integrando obligatoriamente las horas extras, la antigüedad y el plus por zona desfavorable efectivamente abonados para garantizar la total formalidad del vínculo en el registro digital de ARCA.