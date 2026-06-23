Cómo calcular el aguinaldo de empleadas domésticas: claves y plazos según la UPACP

La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) difundió un documento con precisiones clave para la liquidación del aguinaldo de empleadas domésticas, considerando este como un derecho universal amparado por la Ley 26.844 que alcanza a todo el personal, sin importar si cumplen tareas por hora o de forma mensualizada.

En este cierre de junio 2026, el cálculo de aguinaldo para empleadas domésticas debe incorporar de manera obligatoria el impacto de los aumentos acumulativos convalidados por la Resolución 4/2026 de la comisión del sector, lo que obliga a revisar los haberes percibidos durante la primera mitad del año para determinar con exactitud el monto definitivo que llegará a los bolsillos.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de las empleadas domésticas en junio 2026?

De acuerdo con las pautas ratificadas por la UPACP, el medio aguinaldo de las empleadas domésticas equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el semestre que va de enero a junio 2026.

Un error habitual en las liquidaciones domésticas es promediar las sumas percibidas o considerar únicamente el sueldo nacional básico; sin embargo, el gremio remarcó que la base de cálculo debe integrar la totalidad de los conceptos remunerativos efectivamente abonados.

Para confeccionar de forma correcta el recibo digital obligatorio, se deben sumar los siguientes ítems:

Salario básico : modificado mensualmente por el esquema paritario escalonado.

: modificado mensualmente por el esquema paritario escalonado. Adicional por antigüedad : el 1% por cada año trabajado en la misma relación laboral (computado desde septiembre de 2020).

: el 1% por cada año trabajado en la misma relación laboral (computado desde septiembre de 2020). Plus por zona desfavorable : el porcentaje geográfico correspondiente a la región patagónica.

: el porcentaje geográfico correspondiente a la región patagónica. Horas extras: todos aquellos módulos horarios liquidados con recargo del 50% o 100% durante el período.

En los casos de trabajadoras que iniciaron su actividad después de enero, la normativa establece que no se pierde el derecho al cobro, sino que corresponde liquidar un aguinaldo proporcional al tiempo efectivamente trabajado durante esos meses.

Empleadas domésticas: escala salarial y fecha límite para el cobro del medio aguinaldo

El sindicato del sector recordó, de manera taxativa, que los empleadores tienen tiempo hasta el martes 30 de junio 2026 para abonar esta primera cuota del SAC. Para establecer el piso legal del cálculo de aquellas trabajadoras mensualizadas o por hora que perciben los mínimos establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, la escala base de junio 2026 cuenta con los siguientes valores de referencia:

Tareas generales (Limpieza): $3.600,66 por hora ($441.729,02 mensual) con retiro y $3.862,18 por hora ($488.326,19 mensual) sin retiro.

(Limpieza): $3.600,66 por hora ($441.729,02 mensual) con retiro y $3.862,18 por hora ($488.326,19 mensual) sin retiro. Asistencia y cuidado de personas : $3.862,18 por hora ($488.326,19 mensual) con retiro y $4.295,26 por hora ($541.255,35 mensual) sin retiro.

: $3.862,18 por hora ($488.326,19 mensual) con retiro y $4.295,26 por hora ($541.255,35 mensual) sin retiro. Caseros : $3.862,18 por hora y un ingreso mensual de $488.326,19.

: $3.862,18 por hora y un ingreso mensual de $488.326,19. Tareas específicas : $4.083,26 por hora con retiro y $4.453,26 sin retiro.

: $4.083,26 por hora con retiro y $4.453,26 sin retiro. Supervisores: $4.297,33 por hora con retiro y $4.683,64 sin retiro.

La UPACP subrayó que estos montos representan un piso legal obligatorio y no un techo. En los hogares donde se haya pactado una remuneración superior o se aplique el esquema de «salario dinámico» por encima del convenio, se deberá tomar la cifra real transferida en mano para estimar el aguinaldo de las empleadas domésticas, garantizando así la plena validez del trámite ante cualquier fiscalización.