Estado de los pasos a Chile hoy: guía para un buen viaje desde Neuquén y Río Negro

Si este 8 de noviembre 2025 vas hacia Chile desde los pasos fronterizos de Argentina, es importante que conozcas el estado actualizado de los cruces que conectan desde Neuquén y Río Negro. Planificá tu viaje de forma segura: horarios de atención, estado de las rutas de alta montaña y la documentación obligatoria para salir del país.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy?

Si cruzás desde Neuquén o Río Negro este sábado 8 de noviembre 2025, la información oficial es clave para viajar tranquilo. Por eso, te brindamos el reporte actualizado de habilitación, horarios y las precauciones viales que debés tomar hoy.

Paso Fronterizo Estado Hoy (03/11/2025) Horario de Atención Recomendaciones Clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Portación obligatoria de cadenas. Mantenga distancias de frenado. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Sectores poceados. Pino Hachado HABILITADO 8 a 19 hs. Portación obligatoria de cadenas.

Animales sueltos. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Portación obligatoria de cadenas. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Sectores poceados.

Consultar horarios de barcaza. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal.

Reporte detallado: pasos de Neuquén y Río Negro a Chile sábado 8 de noviembre 2025

Este es el parte oficial del estado de los pasos fronterizos para hoy, sábado 8 de noviembre 2025. Prestá especial atención a las alertas viales por clima en la cordillera:

1. Paso Cardenal Samoré (Neuquén/Río Negro)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: atención de 8:00 a 19:00 hs.

ALERTA VIAL: calzada húmeda, posible formación de hielo. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Portación obligatoria de cadenas.

calzada húmeda, posible formación de hielo. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Portación obligatoria de cadenas. Pronóstico de nieve ligera en cotas altas.

2. Paso Mamuil Malal (ex Tromen) (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: Atención de 8:00 a 20:00 hs.

ALERTA VIAL: sectores poceados.

3. Paso Pino Hachado (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: Atención de 8:00 a 19:00 hs.

ALERTA VIAL (Máxima Precaución): Calzada despejada. Presencia de animales sueltos. Posible caída de rocas en el KM48. Portación obligatoria de cadenas.

4. Paso Icalma (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: Egreso: 8:00 a 19:00 hs. / Ingreso: 8:00 a 17:00 hs.

/ Ingreso: ALERTA VIAL: Posible formación de hielo en calzada. Portación obligatoria de cadenas.

5. Paso Hua Hum (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: Atención de 8:00 a 20:00 hs.

ALERTA VIAL: Sectores poceados.

6. Paso Pichachen (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO al tránsito general, en horario normal.

al tránsito general, en horario normal. HORARIO: atención de 8 a 18 para el ingreso a Chile, y de 8 a 19 para el ingreso a Argentina.

ALERTA VIAL: atender las recomendaciones del personal de tránsito en el lugar.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para el inicio de semana:

Inestabilidad : el inicio de la semana anticipa cielo mayormente cubierto, con lloviznas hacia la noche.

: el inicio de la semana anticipa cielo mayormente cubierto, con lloviznas hacia la noche. Temperaturas : máximas de hasta 17 grados en cordillera.

: máximas de hasta 17 grados en cordillera. Vientos: ráfagas de hasta 28 kilómetros por hora.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria: