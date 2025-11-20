Fin de semana largo en el Alto Valle: ¿cómo funcionarán los servicios por los feriados del viernes y el lunes?

Debido al traslado del feriado nacional por el Día de la Soberanía y el agregado de un día no laborable con fines turísticos, este fin de semana será largo. Ante esta situación habrá cambios en el funcionamiento normal de comercios, servicios y transportes públicos.

Debido al feriado nacional, el servicio de transporte que conecta todas las ciudades del Alto Valle dependiente de la empresa KoKo sufrirá cambios en sus horarios normales.

Durante este viernes y el lunes, sólo funcionará el servicio de colectivos común por lo que se descartará el funcionamiento del expreso.

Neuquén: cómo funcionarán los colectivos y los comercios

Desde el municipio de Neuquén informaron que los servicios funcionarán de la siguiente manera:

Recolección de Residuo s: Funcionamiento normal.

s: Funcionamiento normal. COLE: viernes 21, funcionamiento normal; lunes 24, con frecuencia del sábado/domingo.

SAEM: viernes 21, funcionamiento normal; lunes 24, sin funcionamiento.

Centros de Transferencia: viernes, sábado y domingo, abierto. Lunes 24, cerrado.

Cementerios Central y Progreso: Abiertos de 9 a 19.

Línea 147: Funcionamiento de 8 a 15.

Línea 103 de Protección Civil: Por emergencias, las 24 horas.

Oficinas de Turismo: de 8 a 20 oficinas del centro y de la ETON, de 8 a 19 oficina del puente y del balneario Gustavo Fahler.

Balnearios: guardia preventiva de 14 a 20 / Sanitarios abiertos de 8 a 22.

Subsecretaría de las Mujeres: Guardia de 9 a 15 – Área Legal: 2995940203 – Área Psicosocial: 2995940202.

Roca: cómo funcionarán los colectivos y los comercios

Desde la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) de Roca informaron que en el caso de los feriados nacionales «rigen las normas de descanso dominical». Por lo tanto en caso de que «el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual».

Respecto al día no laboral, que sería este viernes, «el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple».

Por su parte los colectivos urbanos funcionarán con los horarios de domingos y feriados, lo que implica una frecuencia reducida en todas las líneas.