Inscripción a los Talleres Municipales 2026 en Roca: más de 500 propuestas gratuitas

El Municipio de General Roca anunció la apertura de la inscripción a los Talleres Municipales 2026, una propuesta que este año contará con más de 500 actividades destinadas a vecinos y vecinas de todas las edades, en distintos puntos de la ciudad.

La oferta abarca disciplinas vinculadas a Deportes, Cultura, Arte, Oficios y Tecnología, y se desarrollará en polideportivos, centros comunitarios, CEMAR, Centros Integradores Municipales, CEPLA, IMBA, Punto Digital, el Centro Cultural, plazas, playones y centros deportivos, entre otros espacios municipales.

Fechas y modalidad de inscripción a los Talleres Municipales 2026

Las inscripciones estarán habilitadas desde el miércoles 25 de febrero a las 12 horas hasta el martes 3 de marzo a las 12, y se realizarán de manera online a través del portal Gestión Digital Roca, con una nueva modalidad implementada este año.

Para inscribirse, las personas interesadas deberán ingresar a https://gestiondigitalroca.generalroca.gob.ar y crear un usuario personal. Una vez registrada la cuenta, se podrá acceder al catálogo completo de talleres, consultar la información detallada de cada propuesta y realizar la inscripción correspondiente.

El sistema permitirá anotar tanto al titular de la cuenta como a integrantes del grupo familiar previamente cargados. En caso de que un taller no cuente con cupos disponibles o no se cumplan los requisitos, el sistema impedirá avanzar con la inscripción.

Ante cualquier duda, se podrá consultar la sección “Ayuda” del portal o comunicarse al 0800-222-9742, de lunes a viernes de 8 a 17 horas.

Amplia variedad de actividades

Entre las propuestas disponibles habrá actividades deportivas como voley, tenis, básquet, fútbol, natación y aquagym; expresiones artísticas y culturales como danzas, artes plásticas, teatro y música; además de múltiples talleres de formación en oficios y tecnología.

Las actividades están pensadas para niños, niñas, adolescentes, adultos y personas mayores, dando continuidad a muchos de los talleres más convocantes del año pasado e incorporando nuevas opciones surgidas a partir del interés de la comunidad.

El IMBA también formará parte de la oferta 2026, con talleres tradicionales y renovados, tanto en su sede central como en distintos barrios de la ciudad.

Inicio de clases

Desde el Municipio informaron que el inicio de los talleres anuales será el lunes 9 de marzo. Además, quienes deseen consultar la grilla completa con lugares, días, horarios, modalidades y requisitos podrán hacerlo en https://generalroca.gob.ar/talleres/.

No obstante, recordaron que la única forma válida de inscripción es a través del portal Gestión Digital Roca.