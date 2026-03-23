Juicios por movilidad ANSES: cómo reclamar el reajuste de haberes ante la pérdida del poder adquisitivo.

En marzo 2026, la justicia ha vuelto a poner el foco en la naturaleza de la jubilación como una «sustitución digna» del salario activo, invalidando esquemas de movilidad que resultaron regresivos. Precedentes recientes, como el Fallo Giménez de la Cámara Federal de Mar del Plata, han marcado un hito al declarar la inconstitucionalidad de los mecanismos aplicados entre 2021 y 2024, ordenando reajustes basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para el jubilado, este escenario abre la posibilidad de reclamar no solo por el haber mensual, sino por el retroactivo de la brecha generada durante los últimos años de alta inflación.

Juicios por movilidad ANSES: las principales causas de los reclamos por reajuste de jubilaciones

Los fallos actuales sostienen que el Estado Nacional tiene la obligación de proteger al beneficiario contra el riesgo inflacionario, garantizando que el ingreso no pierda su poder de compra de manera permanente.

La «nueva ola» de demandas que se observa en 2026 también cuestiona el actual sistema de actualización por IPC con dos meses de rezago. Si bien este mecanismo estabilizó la caída en el corto plazo, los litigantes argumentan que no refleja la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad (índice RIPTE), profundizando la brecha entre lo que el jubilado percibe y lo que cobraría si continuara trabajando.

Juicios por movilidad ANSES: el paso a paso para iniciar el reclamo de reajuste

Iniciar un juicio contra ANSES es un proceso que requiere asesoramiento legal especializado, pero que comienza con pasos administrativos claros que el titular puede verificar:

Reclamo administrativo: es el paso previo obligatorio. Se presenta ante ANSES solicitando el reajuste del haber. Ante la negativa (o el silencio del organismo), queda habilitada la vía judicial. Demanda judicial: se interpone ante los Juzgados Federales de Seguridad Social. Aquí se solicita que se declare la inconstitucionalidad de las leyes de movilidad que afectaron el haber y se pide el recálculo de la prestación. Etapa de sentencia: una vez que el juez dicta sentencia favorable y esta queda firme (es decir, que no puede ser apelada más por el Estado), ANSES tiene un plazo legal para liquidar el nuevo haber y pagar los retroactivos correspondientes.

Juicios por movilidad ANSES: cómo consultar el estado de una sentencia en línea

Para quienes ya tienen un proceso en marcha, la transparencia digital ha facilitado el seguimiento sin necesidad de gestores constantes. A través de la plataforma oficial de ANSES, los beneficiarios pueden monitorear el avance de su causa:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Navegá hasta la sección «Jubilados y Pensionados«.

Seleccioná la opción «Sentencias Judiciales«.

Allí, el sistema informará si la sentencia ha sido recibida por el organismo, si está en etapa de liquidación o si ya tiene fecha de pago. Es fundamental recordar que, ante la gran cantidad de causas, el organismo suele priorizar el pago de sentencias a personas mayores de 80 años o con problemas de salud urgentes, bajo el régimen de «casos prioritarios«.