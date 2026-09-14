Telekino domingo 13 de septiembre 2026: los 15 números ganadores y todos los premios del sorteo

El Telekino concretó su sorteo número 2445, en la tarde del domingo 13 de septiembre 2026. Administrado institucionalmente por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, el juego poceado no registró cartones con los 15 aciertos necesarios para alzarse con la recompensa máxima, por lo que el premio mayor quedó desierto y se trasladará a la próxima jugada.

No obstante, la edición de Telekino distribuyó importantes sumas en efectivo entre 20 apostadores que alcanzaron las 14 coincidencias en diversos puntos del país.

Resultados del Telekino: números ganadores del sorteo del domingo 13 de septiembre 2026

El extracto oficial, publicado por las autoridades de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, detalló las 15 bolillas seleccionadas durante la jornada dominical:

Combinación sorteada (15 aciertos): 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 17 – 18 – 20 – 22 – 23 – 24

(15 aciertos): 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 17 – 18 – 20 – 22 – 23 – 24 15 aciertos : pozo vacante (ofrecía una base estimada de $300 millones más un auto y una moto 0 km).

: pozo vacante (ofrecía una base estimada de $300 millones más un auto y una moto 0 km). 14 aciertos : 20 ganadores, con un premio individual de $252.217.

: 20 ganadores, con un premio individual de $252.217. Premios al número de cartón: se sortearon cinco recompensas especiales de $3.000.000 cada una, entre los billetes vendidos.

Al no haber coincidencias plenas en la ronda principal, el pozo de los 15 aciertos volverá a incrementarse para la edición venidera.

Cómo jugar al Telekino y verificar extractos de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires

Para participar en el Telekino, los apostadores deben adquirir su billete preimpreso en las agencias o subagencias oficiales autorizadas, a un costo regulado de $3.000 por cartón.

Cada boleta cuenta con 15 cifras impresas al azar entre el 1 y el 25, participando a la vez del sorteo mayor, del complementario Rekino y de las extracciones directas por número de cartón.

El certamen, organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, se realiza todos los domingos y puede seguirse en directo por televisión abierta y mediante el canal oficial de YouTube de Telekino.

Las boletas también pueden cotejarse de manera presencial, en las pizarras de las agencias de lotería habilitadas.