Nación actualizó los aranceles por discapacidad e informó que la Patagonia tendrá un adicional del 20%

Nación actualizó los aranceles por discapacidad: la Patagonia tendrá un incremento diferencial del 20%

El Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, implementó una actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con Discapacidad. El incremento es, a nivel general, del 2,10% y corresponde al mes de junio 2026.

Actualizan los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con Discapacidad

La medida se informó mediante la Resolución 1297/2026 publicada en el Boletín Oficial y cuenta con las firmas del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches. En el documento se aclaró que la actualización se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo 2026, mientras que la misma alcanza a todas las prestaciones sin distinción de tipo.

La resolución establece que la actualización consiste en un incremento del 2,10% sobre «los valores oportunamente aprobados mediante la Resolución N° 517/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad».

Asimismo, la normativa indicó que también habrá un “un adicional del 20 % sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona de la Patagonia”.