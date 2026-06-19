Nación ratificó que las personas con discapacidad seguirán viajando gratis en el transporte público: «Plena vigencia»

La Secretaría de Transporte de la Nación, liderada por Mariano Plencovich, lanzó un comunicado para ratificar la vigencia del beneficio para que las personas con discapacidad puedan seguir viajando gratis en los transportes públicos.

El organismo resaltó que no abonarán el pasaje siempre que cuenten y presenten de manera física, el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Personas con discapacidad viajan gratis en transportes públicos

La Secretaría nacional que los beneficiarios deben tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en «plena vigencia«. También indicaron que, a partir de este viernes, podrán asociar el CUD de manera optativa a una tarjeta SUBE registrada para gozar del beneficio directo en colectivos y trenes a nivel nacional.

A su vez, remarcaron que todas la empresa de transporte «deberán aceptar» tanto el certificado en mano como la acreditación del beneficio a través de la SUBE y señalaron que, ante cualquier eventualidad donde se niegue el beneficio, se impida realizar el viaje o exijan requisitos «no previstos en la normativa», de podrán realizar las denuncias correspondientes.

En este sentido recordaron que los canales oficiales para que los usuarios puedan registrar sus reclamos son la línea telefónica gratuita (0800-333-0300); la web de Transporte; o en cualquiera de las delegaciones regionales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El comunicado concluyó resaltando: «La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía destaca que la incorporación de la SUBE asociada al CUD tiene como objetivo ampliar las alternativas disponibles para acceder al beneficio, sin afectar ni restringir derechos ya reconocidos«.