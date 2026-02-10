¿Cuánto cuesta la hora de las empleadas domésticas en febrero 2026? Detalles de la nueva escala

Con el calendario de febrero 2026 en marcha, tanto empleadores como empleadas domésticas ponen la lupa sobre los valores vigentes. A la espera de que se concrete una nueva mesa de negociación paritaria, el esquema salarial actual se rige por la última resolución oficial.

El dato clave de este febrero 2026 es la consolidación de los haberes de las empleadas domésticas: aquello que meses atrás se liquidaba como «bono», hoy ya forma parte del sueldo básico, simplificando la lectura del recibo pero exigiendo atención en el cálculo por hora.

Empleadas domésticas escala salarial febrero 2026: ¿cuánto cuesta la hora de tareas generales?

Para quienes necesitan liquidar sueldos por jornada o por horas en la categoría de Tareas Generales (la más frecuente para limpieza, lavado y planchado), los valores de referencia se mantienen estables respecto al mes previo. Hasta que el Gobierno publique un nuevo reajuste, estos son los mínimos legales:

Personal con retiro : $3.250,13 por hora.

: $3.250,13 por hora. Personal sin retiro: $3.494,25 por hora.

Es fundamental recordar que estos montos funcionan como un «piso» obligatorio. Superar estas cifras es una facultad del empleador, pero abonar por debajo de estos valores implica incumplir con la normativa laboral vigente.

El fin de los bonos: ¿por qué cambió el recibo de sueldo de las empleadas domésticas?

Si revisás el recibo de sueldo de este mes, notarás que ya no figura el ítem de «bono extraordinario» que se pagó a finales de 2025. Esto no significa que el personal esté cobrando menos, sino todo lo contrario: aquellas sumas fijas se incorporaron definitivamente al salario básico desde enero 2026.

Este cambio le otorga carácter remunerativo a esos montos, lo que impacta positivamente en el cálculo de aguinaldos, vacaciones y aportes previsionales. La transparencia en la liquidación es vital para evitar confusiones en el pago final de febrero 2026.

Registro en ARCA de empleadas domésticas: lo que tenés que saber para estar al día

Tener al personal debidamente registrado no es opcional, independientemente de la carga horaria semanal. El trámite se realiza de forma 100% digital a través del portal de ARCA (ex AFIP) siguiendo estos pasos: