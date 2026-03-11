Sueldo de enfermeros en marzo 2026: ¿qué cambia en el sector público y privado?

El sistema de salud argentino inicia marzo 2026 con una mirada crítica sobre sus escalas salariales. La enfermería, columna vertebral de la atención sanitaria, percibe este mes los efectos de los últimos acuerdos alcanzados por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) para el sector privado, mientras que en el sector público las negociaciones se fragmentan por jurisdicción.

En un contexto donde la especialización en áreas críticas (como terapia intensiva o neonatología) es el diferencial más buscado, los salarios base intentan dar respuesta a una demanda de profesionales que no deja de crecer en todo el territorio nacional.

Sueldo de enfermeros en marzo 2026

Escalas FATSA: los salarios en clínicas y sanatorios (Sector Privado)

Para los enfermeros que se desempeñan en instituciones privadas bajo el CCT 122/75, marzo 2026 representa un mes de consolidación de haberes. Tras los ajustes del primer bimestre, un enfermero profesional inicia el mes con un básico que promedia los $1.150.000, sin contar adicionales.

Sin embargo, la pirámide salarial se desplaza según el grado de formación y responsabilidad:

Enfermero de piso / Generalista : el ingreso bruto promedio se ubica en los $1.180.000.

: el ingreso bruto promedio se ubica en los $1.180.000. Auxiliares de Enfermería : los básicos arrancan en los $980.000, siendo una de las categorías con mayor volumen de consultas.

: los básicos arrancan en los $980.000, siendo una de las categorías con mayor volumen de consultas. Licenciados en Enfermería: al ser considerados profesionales de grado, su remuneración base supera los $1.350.000, a lo que se suman los plus por jefatura o supervisión.

Adicionales por «Áreas Críticas»: el valor de la especialización

Uno de los puntos clave en la liquidación de marzo 2026 es el reconocimiento de la tarea técnica en entornos de alta complejidad. Los enfermeros que cumplen funciones en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Unidades Coronarias o Centros Obstétricos perciben adicionales que pueden incrementar el salario neto entre un 15% y un 25%.

A estos montos se deben sumar los conceptos de:

Antigüedad : generalmente un 1% o 2% por año de servicio, según el convenio específico.

: generalmente un 1% o 2% por año de servicio, según el convenio específico. Plus por Título : un incentivo fundamental para fomentar la profesionalización del sector.

: un incentivo fundamental para fomentar la profesionalización del sector. Adicional por «Asistencia Programada»: un ítem que busca reducir el ausentismo y que en marzo 2026 representa un refuerzo significativo para el salario conformado.

La disparidad en el sector público: el mapa federal de salarios

A diferencia del sector privado, los enfermeros que dependen de estados provinciales o municipales enfrentan realidades diversas. Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y algunas provincias patagónicas como Neuquén y Santa Cruz, los salarios de bolsillo para un enfermero con 10 años de antigüedad pueden rozar los $1.900.000 debido a los ítems de zona desfavorable o escalafón profesional, en otras regiones del NOA y NEA los básicos aún luchan por superar la línea de la Canasta Básica.

Esta brecha ha generado en marzo 2026 una migración interna de profesionales hacia los grandes centros urbanos y los polos sanitarios de la Patagonia, buscando mejores condiciones de contratación y beneficios extra-salariales.

Proyecciones para el segundo trimestre: ¿qué esperar de las paritarias?

El acuerdo vigente de Sanidad contempla una cláusula de monitoreo permanente debido a la volatilidad de los insumos médicos y el costo de vida. Se espera que a finales de este mes se convoque a una nueva mesa de negociación para definir los incrementos del periodo abril-junio 2026.

El objetivo de los gremios es unificar los criterios de «salario profesional» para que ningún enfermero matriculado perciba ingresos por debajo de los $1.200.000 netos para la jornada estándar, independientemente de la jurisdicción donde preste servicio.