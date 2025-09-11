Pasaportes con fallas: el Registro Civil de Río Negro aclara dudas y da pasos rápidos para viajeros

Todo lo que los viajeros de Río Negro deben saber ante la alerta nacional de pasaportes fallados.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) mantiene el alerta por una serie de pasaportes argentinos emitidos con una falla en la tinta de seguridad, lo que podría generar inconvenientes en los controles migratorios. Desde Río Negro, el titular del Registro Civil, Pedro Sánchez, confirmó que en la provincia ya se detectaron casos y que se trabaja como ventanilla de inicio de trámite para reemitir los documentos afectados, en coordinación directa con Renaper.

Sánchez, explicó que si bien existe la información oficial del Renaper y que a través del chatbot se puede identificar el pasaporte que necesita una verificación, recomiendan que aquellos que se presentaron en las delegaciones en los últimos 180 días hagan la consulta correspondiente.

En el caso de las personas que tienen viajes inminentes, con fechas entre los próximos 7 y 10 días, Renaper estableció prioridad de atención en los aeropuertos donde cuenta con oficinas.

«Si bien suele haber filas, en muchos aeropuertos hay varias ventanillas y se da prioridad a la gente que viaja en lo inmediato. Nuestra recomendación es que se acerquen con mucha anticipación, al menos 12 horas antes o incluso el día anterior al vuelo, porque la reemisión puede tardar algunas horas», precisó Sánchez.

Qué hacer si el pasaporte presenta observaciones

Para quienes detectaron a través del chatbot que su pasaporte tiene observaciones, pero no cuentan con viajes inmediatos, la opción es acercarse al Registro Civil para tramitar un nuevo documento. Al emitirse el pasaporte nuevo, el anterior queda dado de baja. El trámite es sin costo y el compromiso oficial es entregarlo en un plazo de 5 a 7 días hábiles.

En el caso de las personas que ya tienen una visa en el pasaporte anterior, «podrán viajar llevando ambos documentos», añadió Sanchéz.

Desde Río Negro señalaron que, como ventanilla del Renaper, funcionan como una «ventanilla de inicio de trámite». Hasta esta mañana ya se habían enviado 20 reimpresiones. En la provincia se imprimieron unos 7.000 pasaportes en los últimos seis meses, aunque no todos presentan fallas.

El titular del Registro Civil, recomendó que, para los viajes a países limítrofes, «los ciudadanos se manejen con DNI siempre que sea posible y realicen la consulta preventiva en el chatbot antes de viajar».

Pasaportes defectuosos: qué documentos deben revisarse

Según NA, el problema con los pasaportes defectuosos fue una partida de tinta fallida de un proveedor alemán, pero el Renaper ya solucionó el inconveniente en la producción actual y garantiza la validez de los documentos hasta su recambio. El primer paso es verificar si el número de pasaporte se encuentra dentro de los siguientes rangos de la serie AAL:

AAL314778 al AAL346228

al AAL346228 AAL400000 al AAL607599

al AAL607599 AAL616000 al AAL620088

Cómo verificar si tu pasaporte requiere revisión según el Renaper

El Renaper habilitó un sistema ágil y gratuito para que cualquier ciudadano pueda comprobar si su pasaporte se encuentra afectado por la falla en la tinta de seguridad.

La verificación se realiza a través del ChatBot oficial de WhatsApp del Renaper:

Pasos a seguir:

Enviá un mensaje por WhatsApp al número: (+54 9 11 5126-1789). Ingresá el número de tu pasaporte en la conversación. Recibirás automáticamente una respuesta que te informará si tu documento requiere revisión o no.

Centros de atención en aeropuertos y terminal fluvial

Si tu pasaporte arroja una «observación» en la verificación de WhatsApp y tenés que viajar en los próximos 7 días, podés acercarte —incluso el mismo día del vuelo— a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados en aeropuertos y en la terminal fluvial de Buquebus. Allí, el trámite de verificación y, de ser necesario, la reposición del pasaporte se realiza en el acto y de manera gratuita, demorando entre 2 y 6 horas.

Los centros habilitados son:

CABA – Aeroparque Jorge Newbery: Todos los días, las 24 hs.

Ezeiza – Ministro Pistarini: Todos los días, las 24 hs.

Mendoza – Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo»: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.

Córdoba – Ingeniero Ambrosio Taravella: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.

Rosario – Internacional Islas Malvinas: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.

Salta – General Martín Miguel de Güemes: Lunes a viernes de 8 a 14 hs.

CABA – Buquebus: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados, domingos y feriados de 9 a 19 hs.

«Una persona que vive en Bariloche y que viaja a Chile, pero cuyo vuelo internacional sale desde ese país, no tiene otra alternativa que acercarse para verificar su pasaporte y, de ser necesario, tramitar la reemisión», advirtió Sánchez.